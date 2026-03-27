Netflix: i creatori di Stranger Things tornano con un nuovo horror psicologico che non puoi perderti

Pubblicazione: 27 marzo alle 12:03

I Duffer Brothers, gli artefici del fenomeno globale Stranger Things, tornano a fare parlare di sé su Netflix. Questa volta però non come showrunner diretti, ma come produttori esecutivi di Something Very Bad Is Going To Happen, una serie thriller psicologico con elementi horror che ha debuttato giovedì 26 marzo 2026 alle 3 del mattino ora italiana. Otto episodi rilasciati tutti insieme, pronti per essere divorati in un weekend, con la promessa di trasformarsi nel prossimo grande fenomeno streaming della piattaforma.



La serie arriva in un momento di forte competizione per l'attenzione degli spettatori, con altri debutti significativi come il thriller poliziesco Detective Hole e il ritorno della docuserie true crime Homicide. Eppure Something Very Bad Is Going To Happen sembra avere tutte le carte in regola per conquistare la vetta della classifica globale di Netflix, grazie al pedigree dei suoi produttori e a una premessa che mescola orrore soprannaturale e dramma psicologico in un cocktail narrativo potenzialmente esplosivo.



La storia si concentra su Rachel, interpretata da Camila Morrone, attrice nota per le sue performance in The Night Manager e Daisy Jones & The Six. Rachel è una donna prossima alle nozze che, nei giorni precedenti il matrimonio, si reca nella tenuta di famiglia del futuro marito Nicky, interpretato da Adam DiMarco di The White Lotus. Quello che dovrebbe essere un momento di gioia e celebrazione si trasforma rapidamente in un incubo crescente quando Rachel inizia a percepire una sensazione opprimente e inescapabile di terrore.

Something Very Bad Is Going To Happen - NETFLIX

L'atmosfera si fa ancora più inquietante con la presenza della madre di Nicky, interpretata dalla candidata all'Oscar Jennifer Jason Leigh, che si dedica a strani rituali in preparazione del grande giorno. La tensione si intensifica quando Rachel viene a conoscenza del "Sorry Man", una presenza spettrale che si dice infesti la proprietà. La protagonista si trova così intrappolata in un vortice di dubbi: sta impazzendo o c'è davvero qualcosa di sinistro in quella casa.



Something Very Bad Is Going To Happen viene descritta come un "wedding horror", un sottogenere che esplora le paure legate al matrimonio attraverso la lente del soprannaturale. Il paragone più immediato che viene fatto è con Get Out, il brillante debutto cinematografico di Jordan Peele del 2017, che utilizzava elementi horror per esplorare temi sociali profondi. Qui il focus si sposta sulle ansie esistenziali legate all'impegno matrimoniale, alle dinamiche familiari tossiche e alla perdita del controllo sulla propria vita.



La serie è creata e scritta da Haley Z. Boston, che firma anche il ruolo di showrunner. Il suo approccio narrativo, a giudicare dalle anticipazioni, privilegia la costruzione lenta della tensione rispetto agli jump scare facili. Si parla di un horror psicologico "slow-burn", nel solco tracciato da produzioni come Servant di M. Night Shyamalan su Apple TV, dove il terrore si insinua gradualmente, scena dopo scena, fino a esplodere in un climax devastante.

Something Very Bad Is Going To Happen - NETFLIX

Netflix punta chiaramente su Something Very Bad Is Going To Happen per dominare le classifiche di visualizzazione del weekend del 27-29 marzo 2026. L'obiettivo dichiarato è raggiungere almeno la top 5 globale, se non direttamente il podio nelle prime 72 ore. Per una piattaforma che vive di metriche di engagement e ore di visione, una serie di otto episodi che mantiene gli spettatori incollati allo schermo per un intero weekend rappresenta esattamente il tipo di contenuto su cui vale la pena investire.