Netflix, la devastante storia vera in 3 episodi è in top 10 globale e mozza il fiato

Pubblicazione: 02 luglio alle 18:00

Il true crime imperante che alimenta i cataloghi di streaming ha ormai abituato l'occhio dello spettatore ai dettagli più macabri della cronaca giudiziaria. Ma, ogni tanto, la serialità si ricorda di avere un’anima.

, la folgorante produzione britannica in tre episodi distribuita da Netflix, ha sovvertito le regole del gioco true crime non cercando il sensazionalismo, ma il silenzio. Al centro di un successo internazionale immediato c'è una spietata e poetica riflessione sul prezzo umano di essere sopravvissuti all'orrore.

Sbarcata su Netflix a inizio giugno 2026, la miniserie britannica in tre episodi The Witness ha scalato la Top 10 globale compiendo l'operazione più rivoluzionaria e spietata possibile: spegnere i riflettori sull’assassino per accenderli su chi sopravvive.

Perché The Witness è imperdibile

La materia prima, purtroppo, appartiene alla cronaca nera più nera del Regno Unito: l’omicidio di Rachel Nickell, consumatosi nel 1992 in un parco londinese sotto gli occhi del figlio Alex, un bambino di appena due anni.

Ma laddove la televisione generalista avrebbe cercato il sensazionalismo o il feticismo investigativo, la produzione d'oltremanica sceglie la via dell'ascesi narrativa. The Witness è crudo, doloroso racconto di un fantasma che infesta l'esistenza dei sopravvissuti.

Il vero fulcro del racconto si sposta così su André Hanscombe, compagno di Rachel, e soprattutto su quel bambino, Alex, oggi diventato un uomo e un insegnante di yoga. La macchina da presa esplora il concetto di "vittima collaterale" con una lucidità tagliente e che evita con cura le secche del melodramma ricattatorio.

Il vero miracolo di questa miniserie è la sua gestione del tempo. Più che spiegare il come o il perché di un crimine aberrante, i tre episodi misurano il peso di trent'anni di assenza. Il trauma infantile viene trattato come un'eredità non richiesta che modella l'identità, i gesti e le relazioni.

In questo senso, la metamorfosi di Alex da testimone inconsapevole a uomo alla ricerca di un baricentro spirituale diventa una riflessione quasi filosofica sulla resilienza, ben lontana dalle facili consolazioni da fiction pomeridiana.

Lo specchio deformante dei media e il verdetto del pubblico

C'è anche un secondo livello di lettura, squisitamente politico, che eleva The Witness al di sopra della media. La serie lancia una frecciata tutt’altro che velata al circo mediatico e all’opinione pubblica, e rimprovera più o meno apertamente quel voyeurismo di massa la colpa di aver cannibalizzato una tragedia privata per trasformarla in intrattenimento da prima pagina.

Il fatto che il pubblico globale abbia premiato un'operazione così intima e castigata così diversa dalle varie serie true crime attualmente disponibili sulla piattaforma, fa riflettere. Che lo spettatore del 2026 stia cercando una sosta dalla pornografia del dolore, preferendo l'autenticità di un racconto che non fa sconti ma che, almeno, rispetta la dignità delle sue vittime?

Senza dubbio, The Witness ci ricorda che dietro ogni cold case ci sono vite spezzate che cercano disperatamente di rimettere insieme i pezzi. E lo fa firmando una delle pagine televisive più necessarie dell'anno.