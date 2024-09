Netflix e Richard Gadd stringono un accordo dopo Baby Reindeer e nonostante la causa da 170 milioni di dollari

Pubblicazione: 18 settembre alle 09:11

Dopo che Baby Reindeer ha conquistato ben sei statuette agli Emmy del 2024, Netflix ha annunciato una nuova collaborazione con il produttore, scrittore e attore Richard Gadd.

Il co-amministratore delegato di Netflix Ted Sarandos ha rivelato la notizia alcune ore fa alla Royal Television Society (RTS) London Convention, confermando unper lo sviluppo di serie televisive.

“Sono così entusiasta di continuare il mio percorso creativo con Netflix" ha commentato Gadd. “Hanno scommesso su di me quando non ero ancora affermato nel mondo della televisione e di questo sarò sempre grato. Non vedo l'ora di affrontare i prossimi anni con Netflix, di sviluppare idee con Ted, Bela [Bajaria], Anne [Mensah], Peter [Friedlander] e tutto la fantastica squadra che lavora per l'azienda".

Fonti di Deadline sostengono che nelle ultime settimane Gadd sia stato corteggiato anche da HBO, dove debutterà la sua ultima fatica, Lions, ma alla fine è stato il colosso dello streaming ad averla vinta.

La notizia non sorprendente visto che Baby Reindeer è stato un vero fenomeno, restando per otto settimane nella classifica dei dieci titoli in lingua inglese più visti sulla piattaforma e raccogliendo 88,4 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni di sfruttamento con una promozione praticamente nulla.

L'annuncio arriva a poche settimane dalla comunicazione che il processo per la causa da 170 milioni di dollari intentata dalla "vera" Martha si terrà nel 2025.