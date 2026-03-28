Netflix rilancia City Hunter: annunciato il sequel del live‑action in arrivo nel 2027

Pubblicazione: 28 marzo alle 08:35

Netflix continua a puntare forte sugli adattamenti live-action dei manga e annuncia una novità che farà felici gli appassionati: il sequel di City Hunter. Dopo il successo del primo film uscito nel 2024, la piattaforma ha confermato la produzione di City Hunter 2, con uscita prevista nel 2027. Il progetto rappresenta un ulteriore passo nella strategia globale dello streamer, sempre più orientata verso contenuti giapponesi di qualità. Il ritorno del protagonista e del team creativo originale rafforza le aspettative su un sequel ancora più ambizioso.

Il nuovo film riprenderà la storia del celebre “sweeper” Ryo Saeba, interpretato ancora da Ryohei Suzuki, un investigatore privato tanto abile quanto imprevedibile, noto per il suoAccanto a lui torneranno anche Misato Morita nel ruolo di Kaori Makimura e Fumino Kimura nei panni della detective Saeko Nogami. La regia sarà nuovamente affidata a Keiichiro Shiraki, con sceneggiatura di Junpei Yamaoka, a conferma della

La trama porterà il protagonista in una nuova missione ambientata nei quartieri più oscuri di Tokyo, in particolare nella zona di Shinjuku, cuore narrativo della saga. Il racconto promette di espandere l’universo originale creato da Tsukasa Hojo, introducendo nuove dinamiche e complicazioni, tra cui la presenza di una misteriosa femme fatale destinata a mettere in difficoltà Ryo. L’obiettivo dichiarato è offrire la versione più completa e rappresentativa possibile di City Hunter, andando oltre la storia delle origini raccontata nel primo film.

Una scena da City Hunter fonte: Netflix

Il successo del capitolo precedente ha avuto un impatto significativo: oltre a raggiungere il primo posto nella classifica globale dei film non in lingua inglese su Netflix, è entrato nella Top 10 di 32 Paesi, tra cui Giappone, Francia, Corea del Sud e Brasile. Questo risultato ha contribuito anche a rilanciare le vendite del manga originale, pubblicato per la prima volta nel 1985 e capace di superare i 50 milioni di copie vendute nel mondo, diventando un pilastro della cultura pop giapponese.

Dal punto di vista produttivo,. Il progetto rappresenta anche un traguardo importante per Netflix Japan, trattandosi del primo sequel di un film giapponese realizzato dalla piattaforma. Le riprese, chei, confermano anche l’impatto economico positivo delle produzioni internazionali sul territorio locale. Le dichiarazioni dei protagonisti sottolineano il

Ryohei Suzuki ha evidenziato l’impegno nel restituire una versione ancora più autentica del personaggio, mentre Tsukasa Hojo ha espresso entusiasmo per la dedizione del cast e della troupe. Anche il regista Keiichiro Shiraki ha parlato della sfida di adattare un’opera così iconica mantenendone lo spirito originale in un contesto contemporaneo. Questo annuncio conferma una tendenza ormai chiara: gli adattamenti live-action di manga e anime stanno diventando una delle colonne portanti dell’intrattenimento globale. Dopo titoli come One Piece, Netflix continua a investire in storie giapponesi con un forte potenziale internazionale, cercando di conquistare sia i fan storici sia un nuovo pubblico.