Nobody Wants This: la serie con Kristen Bell e Adam Brody ottiene il rinnovo per la stagione 2

12 ottobre

Nobody Wants This, la serie con protagonisti Kristen Bell e Adam Brody, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 da parte di Netflix.

Dietro le quinte ci sarà tuttavia un cambiamento: Erin Foster, che è stata creatrice e produttrice dello show, non ne sarà infatti showrunner, lasciando l'incarico a Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, in precedenza nel team di Girls.

Nobody Wants This ha ottenuto il miglior debutto di una serie originale di genere comedy di sempre arrivando in seconda posizione durante il primo weekend di disponibilità in streaming. Nella settimana successiva al lancio avvenuto il 26 settembre la serie è poi salita in cima alla classifica e nei primi 11 giorni ha ottenuto 26,2 milioni di visualizzazioni.

Nella serie una conduttrice di podcast e un rabbino poco convenzionale si incontrano a una festa e se ne vanno insieme. Joanne (Bell) e Noah (Brody) possono dire che c'è qualcosa di loro, ma le differenze che contraddistinguono la loro vita e gli ostacoli rappresentati dalla loro famiglia potrebbero creare problemi alla loro relazione.

Nel cast ci sono anche Justine Lupe, Timothy Simmons, Stephanie Faracy, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Michael Hitchcock, Jackie Tohn, Sherry Cola, Shiloh Bearman ed Emily Arlook.

Le dichiarazioni degli showrunner

Foster ha dichiarato:

Creare Nobody Wants This sarà per sempre uno dei momenti migliori della mia carriera. L'incredibile cast, la troupe, i produttori e gli executive hanno reso tutti lo show ciò che è oggi, e assistere alle reazioni degli spettatori a questa serie, ora che è disponibile, è stato meglio di ogni mio possibile sogno. Sono così fortunata nel poter continuare questa storia e di farlo accanto a Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, di cui sono una grande fan fin dai tempi di Girls… Giustizia per le relazioni salutari che sono le più romantiche!

Erin sarà impegnata nella scrittura delle puntate e Konner ha dichiarato:

Lavorare a Nobody Wants This è un sogno. Erin è la rara creatrice con una voce chiara e uno spirito realmente collaborativo. Sono una grande fan dello show di Erin e mi sento inoltre così fortunata nel tornare a collaborare con due dei miei preferiti, Bruce Kaplan e Sarah Heyward di Girls.

Kaplan ha sottolineato:

Sono incredibilmente entusiasta nell'essere una parte della stagione 2 di Nobody Wants This, creata dall'esilarante Erin Foster. Si tratta di uno show così unico e meraviglioso e sto già avendo un'esperienza fantastica nel lavorarci.