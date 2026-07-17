Nolan contro Tarantino: "Sta sbagliando" e gli lancia un appello disperato

Pubblicazione: 17 luglio alle 09:45

Quando due giganti del cinema contemporaneo si confrontano pubblicamente, il mondo della settima arte si ferma ad ascoltare. Christopher Nolan, fresco per l'uscita al cinema dell'Odissea, ha lanciato un messaggio diretto a Quentin Tarantino: ritirarsi dopo il decimo film è pericoloso, e spera che cambi idea.



La dichiarazione del regista britannico arriva in un'intervista rilasciata al Telegraph, dove Nolan non ha nascosto la sua perplessità di fronte alla celebre promessa di Tarantino di appendere la macchina da presa al chiodo dopo aver completato la sua decima opera. Per il maestro di Pulp Fiction e C'era una volta a Hollywood, la matematica è chiara: i due capitoli di Kill Bill contano come un unico film, essendo stati concepiti e girati come progetto singolo. Questo significa che il prossimo lungometraggio sarà l'ultimo, il canto del cigno di uno dei filmmaker più influenti degli ultimi trent'anni. Ma Nolan non ci sta.

"Penso sia pericoloso guardare la cosa in modo così specifico. Voglio dire, Quentin ha le sue ragioni e le rispetto enormemente. Ma spero che non manterrà la parola. Considero ogni film che faccio come se fosse l'ultimo che realizzerò mai, e un giorno avrò ragione. Quindi ogni volta voglio mettere tutto nel progetto che ho per le mani. Non penso mai 'beh, questo lo terrò per il prossimo'. Non voglio pensare in quel modo. Voglio che ogni film sia tutto". - Christopher Nolan

Una scena di Kill Bill: Volume 1, fonte: Buena Vista International Italia

"Non sono sicuro di potermi fidare del mio stesso senso del valore assoluto di un'opera per sapere se dovrebbe o meno essere portata all'esistenza. Sono un grande fan, come lo è Quentin, di film che forse non raggiungono pienamente quello che tentano di fare, ma c'è qualcosa lì dentro - una performance, un piccolo elemento strutturale, una scena - che è meravigliosa". - Christopher Nolan

Non è la prima volta che Nolan affronta pubblicamente l'argomento., durante la promozione di Oppenheimer,in un'intervista al podcast ReelBlend. "Il punto di Quentin è sempre stato questo - e molto gentilmente non è mai specifico sui film di cui parla - ma sta guardando al lavoro fatto da alcuni registi negli anni successivi e sente che se non può essere all'altezza dei giorni d'oro, sarebbe meglio che non esistesse", aveva spiegato il cineasta britannico. Una visione purista, quella di Tarantino, figlia di un cinefilo che venera la storia del cinema e vuole lasciare un corpus perfetto, curato, impeccabile.