Nolan contro Tarantino: "Sta sbagliando" e gli lancia un appello disperato
Christopher Nolan critica la decisione di Quentin Tarantino di ritirarsi dopo 10 film. Il regista di Oppenheimer spiega perché questa scelta è pericolosa.
Quando due giganti del cinema contemporaneo si confrontano pubblicamente, il mondo della settima arte si ferma ad ascoltare. Christopher Nolan, fresco per l'uscita al cinema dell'Odissea, ha lanciato un messaggio diretto a Quentin Tarantino: ritirarsi dopo il decimo film è pericoloso, e spera che cambi idea.
La dichiarazione del regista britannico arriva in un'intervista rilasciata al Telegraph, dove Nolan non ha nascosto la sua perplessità di fronte alla celebre promessa di Tarantino di appendere la macchina da presa al chiodo dopo aver completato la sua decima opera. Per il maestro di Pulp Fiction e C'era una volta a Hollywood, la matematica è chiara: i due capitoli di Kill Bill contano come un unico film, essendo stati concepiti e girati come progetto singolo. Questo significa che il prossimo lungometraggio sarà l'ultimo, il canto del cigno di uno dei filmmaker più influenti degli ultimi trent'anni. Ma Nolan non ci sta.
Non è la prima volta che Nolan affronta pubblicamente l'argomento. Nel 2023, durante la promozione di Oppenheimer, aveva approfondito il ragionamento dietro la decisione di Tarantino in un'intervista al podcast ReelBlend. "Il punto di Quentin è sempre stato questo - e molto gentilmente non è mai specifico sui film di cui parla - ma sta guardando al lavoro fatto da alcuni registi negli anni successivi e sente che se non può essere all'altezza dei giorni d'oro, sarebbe meglio che non esistesse", aveva spiegato il cineasta britannico. Una visione purista, quella di Tarantino, figlia di un cinefilo che venera la storia del cinema e vuole lasciare un corpus perfetto, curato, impeccabile.
"Penso sia pericoloso guardare la cosa in modo così specifico. Voglio dire, Quentin ha le sue ragioni e le rispetto enormemente. Ma spero che non manterrà la parola. Considero ogni film che faccio come se fosse l'ultimo che realizzerò mai, e un giorno avrò ragione. Quindi ogni volta voglio mettere tutto nel progetto che ho per le mani. Non penso mai 'beh, questo lo terrò per il prossimo'. Non voglio pensare in quel modo. Voglio che ogni film sia tutto". - Christopher Nolan
Non è il solo a criticare il piano decennale di Tarantino. Paul Thomas Anderson, altro titano del cinema indipendente americano e amico di lunga data del regista di Django Unchained, è stato ancora più diretto nel 2018: "So che a Quentin piace dire 'farò 10 film e poi smetterò'. Ma io non potrei mai farlo. Non so come possa dirlo, o come possa prendersi sul serio quando lo dice. Questo è quello che voglio fare finché sarò in grado di farlo".
"Non sono sicuro di potermi fidare del mio stesso senso del valore assoluto di un'opera per sapere se dovrebbe o meno essere portata all'esistenza. Sono un grande fan, come lo è Quentin, di film che forse non raggiungono pienamente quello che tentano di fare, ma c'è qualcosa lì dentro - una performance, un piccolo elemento strutturale, una scena - che è meravigliosa". - Christopher Nolan
Anderson aveva anche lanciato una stoccata più profonda, toccando il tema dell'invecchiamento creativo: "Penso che le cose possano diventare peculiari quando i registi non si comportano secondo la loro età, o quando li vedi cercare di stare al passo con i ragazzi o tentare di essere cool. Quello non è mai un bel vedere". Un'osservazione che potrebbe suonare come un campanello d'allarme per qualsiasi artista che teme di diventare una caricatura di se stesso negli anni del tramonto.
Ma cosa farà davvero Tarantino? Per un periodo sembrava che The Movie Critic sarebbe stato il suo ultimo atto, ma il regista ha abbandonato quel progetto. La sceneggiatura è finita nel cassetto, e ora si sta occupando della sua nuova opera teatrale, The Popinjay Cavalier, debutterà nel West End londinese nel 2027. Ma voci vicinissime a lui hanno già riferito che si sta muovendo per lavorare al suo decimo film.