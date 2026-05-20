“Non mi riconoscevo”: Miles Teller rompe il silenzio sull'articolo che gli cambiò la vita

Pubblicazione: 20 maggio alle 17:55

Miles Teller è tornato sotto i riflettori del Festival di Cannes per promuovere "Paper Tiger", il nuovo film di James Gray in cui recita al fianco di Adam Driver e Scarlett Johansson. Ma dietro il sorriso da red carpet si nasconde una ferita ancora aperta, una cicatrice che ha cambiato radicalmente il suo rapporto con i media. Una ferita che risale al 2015, quando la rivista Esquire pubblicò un articolo destinato a diventare uno dei più controversi nella storia del giornalismo di intrattenimento.

Il pezzo in questione infatti non usava mezzi termini, ma iniziava con una frase che già segnava il tono dell'intero articolo: "Sei seduto di fronte a Miles Teller al ristorante Luminary di Atlanta e stai cercando di capire se è un idiota". Il giornalista aveva poi concluso che l'attore era "kind of a dick" – una sorta di str**zo – e che avrebbe "affascinato il mondo con la sua stronz**gine". Un ritratto impietoso che dipingeva

A distanza di dodici anni da quella pubblicazione, l'attore ha finalmente rotto il silenzio durante un'intervista proprio alla Croisette. "È stato gestito malissimo", ha dichiarato Teller con una franchezza disarmante, con le sue parole che tradiscono ancora il senso di ingiustizia provato: "È stata una tale violazione di quello che è realmente accaduto".

Miles Teller in Top Gun: Maverick, fonte: Paramount

La conseguenza di quell'articolo è stata drastica e definitiva. Teller ha deciso di chiudere le porte ai profili giornalistici tradizionali, quelli in cui un reporter trascorre ore con l'intervistato per poi ricostruire una narrazione. "Mi sono detto: se non faccio questa intervista davanti a una telecamera, questa persona può citarmi male, mettere le cose fuori contesto o raccontare cose che non sono mai successe", ha spiegato l'attore. Una decisione che rivela quanto profondo sia stato il senso di tradimento.

Il problema, secondo, non è solo l'accuratezza delle citazioni, ma la costruzione stessa della narrazione. Leggendo, l'attore non si è riconosciuto. "Sto leggendo questo e non mi sembra di essere io. Questa non è la vita reale, quindi perché dovrei mai voler far parte di qualcosa dove possono semplicemente scriverlo". È la frustrazione di chi si è visto dipingere un ritratto che, un'immagine pubblica costruita da qualcun altro e impossibile da controllare.

All'epoca della pubblicazione, Teller aveva già tentato di difendersi su Twitter, scrivendo: "Esquire non potrebbe sbagliarsi di più. Non penso che ci sia nulla di figo o divertente nell'essere un idiota o uno str**zo. Molto travisante". Ma le smentite sui social media, si sa, hanno un impatto limitato di fronte a un articolo su carta patinata che rimane nell'archivio digitale per sempre.

Il cast di Paper Tiger al Festival di Cannes 2026, fonte: YouTube

Ciò che ferisce maggiormente Teller è la consapevolezza di come funzioni l'industria dei media. "È un peccato che essere una brava persona non venda. La gente vuole cliccare sulla negatività", ha osservato con amarezza. È un'analisi lucida dell'economia dell'attenzione nell'era digitale, dove gli articoli polemici generano più traffico di quelli celebrativi. Il titolo che definisce qualcuno "antipatico" genera più click di uno che lo descrive come "gentile".

Ma chi è veramente Miles Teller quando le telecamere si spengono? L'attore ha voluto rivendicare la sua autenticità sul set, dove la maschera cade inevitabilmente. "Gli attori, i registi, la troupe e i produttori sanno chi sono veramente perché non puoi nascondere chi sei quando sei sul set", ha affermato. È sul luogo di lavoro, secondo Teller, che si misura il vero carattere di una persona, non in un'intervista orchestrata in un ristorante di Atlanta.

La sua filosofia personale è semplice e diretta: "Se vai a letto e appoggi la testa sul cuscino e pensi a come tratti veramente le persone, è quello che conta". È una dichiarazione di valori che suona quasi old school in un'epoca dominata dall'immagine e dalla percezione pubblica, ma che rivela un attore che vuole essere giudicato per le sue azioni quotidiane, non per come viene ritratto dalla stampa.

È passato più di un decennio da quell'articolo di Esquire, ma la lezione è rimasta impressa. Miles Teller ha imparato che nell'industria dell'intrattenimento, la percezione degli altri può diventare la realtà per molti, e che a volte l'unico modo per proteggere la propria verità è limitare l'accesso della propria sfera emotiva agli altri. Evitando così di vedere distrutta la propria tranquillità.

Intanto, a Cannes 2026, Teller si è concentrato sulla promozione di "Paper Tiger", il nuovo lavoro di James Gray ambientato nel 1986. Il film racconta la storia di due fratelli, Irwin e Gary Pearl, coinvolti in un piano per arricchirsi ripulendo il Gowanus Canal che finisce in un disastro. Teller interpreta Irwin, un uomo di famiglia nevrotico che, dopo aver involontariamente assistito ad attività criminali della mafia russa, si trova nei guai. Sarà suo fratello Gary, interpretato da Adam Driver e ex poliziotto, a tentare di salvarlo, ma i suoi sforzi li trascineranno ancora più a fondo in un mondo di violenza.