Nord Sud Ovest Est, brutte notizie: quando rivedremo la seconda stagione degli 883 in Tv?

Pubblicazione: 20 ottobre alle 08:00

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 ha finalmente riportato sul piccolo schermo Max Pezzali e Mauro Repetto, ma per molti spettatori c'è ancora una domanda senza risposta: quando sarà possibile vedere gratuitamente la seconda stagione della serie TV, senza un abbonamento a Sky o NOW? La risposta potrebbe arrivare proprio da quanto accaduto con Hanno ucciso l'Uomo Ragno, il primo capitolo della storia degli 883, che dopo il successo sulla pay TV è stato trasmesso anche in chiaro su TV8. E osservando le tempistiche della precedente distribuzione, è possibile individuare un periodo nel quale potrebbero arrivare anche i nuovi episodi.

ha debuttato ilsu Sky e NOW, a quasi due anni esatti dall'uscita della prima stagione. La serie, creata da Sydney Sibilia, prosegue il, concentrandosi su un momento decisivo della carriera del duo: il 1993, quando il successo diraggiunge livelli straordinari, ma la loro amicizia comincia a confrontarsi con nuove difficoltà. Glidella seconda stagione vedono nuovamente protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto.

La storia si sposta dalla provincia di Pavia verso nuovi ambienti, tra Milano e gli Stati Uniti, accompagnando i due musicisti attraverso le opportunità e le contraddizioni di una popolarità arrivata quasi all'improvviso. Ma al momento Sky non ha annunciato una data ufficiale per la trasmissione in chiaro di Nord Sud Ovest Est e questo significa che non esiste ancora un appuntamento confermato su TV8, né una comunicazione che permetta di stabilire con certezza quando la seconda stagione sarà accessibile gratuitamente.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Esiste tuttavia un precedente particolarmente interessante, che potrebbe aiutare a capire quali siano i tempi da aspettarsi. Hanno ucciso l'Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 aveva debuttato su Sky l'11 ottobre 2024, conquistando rapidamente il pubblico e diventando una delle produzioni originali italiane più apprezzate della piattaforma. La prima stagione raccontava l'incontro tra Max e Mauro, i loro primi tentativi di affermarsi nel mondo della musica e la nascita di quelle canzoni destinate a segnare un'intera generazione.

Nonostante il grande interesse suscitato dalla serie, glihanno dovuto attendere parecchio prima di poterla vedere gratuitamente. Il debutto in chiaro è infatti avvenuto il, con la trasmissione dei primi due episodi in prima serata, alle. Le puntate successive sono state proposte ogni venerdì, permettendo anche al pubblico della televisione gratuita di scoprire la storia degli 883.

Tra la prima uscita su Sky e l'arrivo su TV8 sono quindi trascorsi un anno e 27 giorni, poco meno di tredici mesi. Ed è proprio questo intervallo a fornire l'indizio più interessante per chi sta aspettando Nord Sud Ovest Est, visto che se Sky decidesse di adottare una strategia simile anche per la seconda stagione, la serie potrebbe arrivare in chiaro tra ottobre e novembre 2027, con novembre che rappresenterebbe il periodo più vicino a quanto accaduto con il primo capitolo.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Applicando esattamente lo stesso intervallo trascorso tra le due distribuzioni della prima stagione, si arriverebbe indicativamente al 5 novembre 2027. Una data che, curiosamente, cadrebbe ancora di venerdì, proprio come il debutto in chiaro di Hanno ucciso l'Uomo Ragno. È importante, però, chiarire che il 5 novembre 2027 non è una data annunciata da Sky, ma soltanto il risultato di un confronto tra le tempistiche delle due stagioni. Non ci sono garanzie che l'emittente scelga di ripetere la stessa strategia, né che la seconda stagione venga necessariamente programmata nello stesso periodo dell'anno. La distribuzione potrebbe essere anticipata oppure posticipata, a seconda delle decisioni editoriali e della programmazione di TV8.

Anche l'eventuale conferma della trasmissione gratuita dovrà arrivare attraverso una comunicazione ufficiale. Per il momento, dunque, l'unico modo confermato per seguire, dove i nuovi episodi vengono distribuiti a partire dal 9 ottobre 2026. Una cosa che potrà scontentare chi non ha un abbonamento attivo. Larappresenta inoltre la conclusione del progetto televisivo dedicato alla leggendaria storia degli 883. Se il primo capitolo raccontava la nascita di un'amicizia e di un sogno musicale, il secondo si concentra sulle conseguenze del successo e sulle scelte che finiranno per portareverso percorsi differenti.

Non si tratta soltanto di raccontare la storia di una band, ma anche di mostrare come due ragazzi apparentemente destinati a restare insieme per sempre possano cambiare proprio nel momento in cui ottengono tutto ciò che avevano desiderato. Chi sta aspettando di vedere Nord Sud Ovest Est gratuitamente, compresa la tanto chiacchierata scena con gli struzzi, dovrà quindi armarsi di pazienza. Il precedente di Hanno ucciso l'Uomo Ragno rende plausibile un approdo su TV8 nell'autunno del 2027, ma fino a un annuncio ufficiale resta soltanto una previsione. Una cosa, però, è già chiara: la prima stagione ha dimostrato che la storia degli 883 può trovare una seconda vita anche sulla televisione in chiaro, raggiungendo un pubblico diverso da quello di Sky.