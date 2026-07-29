Notorious Cult: Odissea di Christopher Nolan al centro del secondo episodio del podcast targato BadTaste

Pubblicazione: 29 luglio alle 19:30

La discussione sul cinema continua con un nuovo appuntamento di Notorious Cult, il vodcast realizzato da Notorious Cinemas in collaborazione con BadTaste, ScreenWorld e CinemaSerieTV. Dopo l'esordio dedicato a Disclosure Day di Steven Spielberg, è ora disponibile su YouTube il secondo episodio del format, questa volta dedicato a Odissea, il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan.

L'incontro,, ha riunito gli ospiti diper analizzare uno dei film più attesi dell'anno, proseguendo il percorso inaugurato con il primo appuntamento. Come sempre, il format prende il via da una grande uscita cinematografica perche va oltre la semplice recensione, approfondendo temi, linguaggio e contesto culturale dell'opera.

A guidare il secondo episodio di Notorious Cult sono Giuseppe Grossi e Gabriella Giliberti, affiancati da Diego Morgera dell’Accademia dei Pugni. Il suo intervento arricchisce la conversazione con uno sguardo dedicato al rapporto tra l’Odissea di Omero e la rilettura cinematografica proposta da Christopher Nolan, approfondendo i temi del viaggio, dell’eroe e del mito che attraversano il film.

Con Odissea, Christopher Nolan porta sul grande schermo uno dei poemi più influenti della storia della letteratura, reinterpretando il viaggio di Ulisse con il suo stile visivo e narrativo. Il regista britannico affronta una delle sfide più ambiziose della sua carriera, trasformando il celebre racconto di Omero in un grande spettacolo cinematografico che intreccia mito, avventura e riflessioni sul destino, sulla guerra e sul desiderio di tornare a casa.

Il film può inoltre contare su un cast di altissimo livello, guidato danel ruolo di Odisseo e affiancato da interpreti come, confermando ancora una volta la capacità di Nolan di riunire alcuni dei nomi più importanti del cinema contemporaneo.

Proprio la portata dell'opera rende Odissea il titolo ideale per un nuovo appuntamento di Notorious Cult, che anche in questa occasione punta ad andare oltre la critica cinematografica tradizionale. L'obiettivo è offrire al pubblico uno spazio di confronto nel quale professionisti provenienti da ambiti diversi possano leggere il film attraverso prospettive complementari, mettendo al centro non solo l'opera, ma anche le idee e i temi che porta sul grande schermo.

Dopo l'esordio dedicato a Disclosure Day di Steven Spielberg, il format torna ad approfondire una delle uscite cinematografiche più importanti dell'anno con Odissea di Christopher Nolan, confermando la volontà di offrire uno spazio di confronto pensato per chi ama il cinema e desidera andare oltre la semplice visione del film.