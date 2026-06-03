Nuovo appuntamento per i fan di Uomini e Donne: anticipazioni sulla soap turca, in onda da oggi su Canale 5

Pubblicazione: 03 giugno alle 14:34

Il pomeriggio di Canale 5 cambia volto. Da mercoledì 3 giugno 2026, gli italiani dovranno fare i conti con un nuovo appuntamento fisso: Far Away, la soap turca che prende il posto di Uomini e Donne per accompagnare il pubblico durante tutta l'estate. L'orario resta lo stesso, le 14.45, ma la formula cambia radicalmente. Niente più tronisti e corteggiatori, ma una storia di famiglia, tradizioni e scontri generazionali ambientata tra il Canada e la Turchia.



Far Away, il cui titolo originale è Uzak Şehir, porta sugli schermi italiani una narrazione che mescola elementi familiari agli appassionati delle dizi con colpi di scena inaspettati. La serie, che è l'adattamento di una produzione libanese del 2017, è stata girata nel suggestivo villaggio di Narlı, nel distretto di Midyat, nella provincia di Mardin. Due stagioni per un totale di 60 episodi da 120 minuti ciascuno, riadattati nel formato da 45 minuti per il mercato italiano. Un prodotto pensato per il consumo quotidiano, dal lunedì al venerdì, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity per chi volesse recuperare o rivedere le puntate.



La protagonista è Alya, interpretata da Sinem Ünsal, attrice già nota al pubblico italiano per aver recitato nella serie Il Dottor Alì, dove vestiva i panni di Nazlı. Alya vive da anni in Canada insieme al figlio Deniz, dove ha costruito una nuova vita lontano dalle sue radici. Ma il destino ha in serbo per lei un ritorno forzato quando il marito Boran muore improvvisamente. Per rispettare le ultime volontà dell'uomo, Alya decide di tornare in Turchia con il piccolo Deniz per partecipare al funerale. Quello che dovrebbe essere un breve soggiorno si trasforma rapidamente in un incubo.

Una volta arrivata nel paese d'origine del marito, Alya si ritrova invischiata nelle dinamiche della potente famiglia Albora. Al centro di questo vortice c'è Sadakat, la suocera, determinata a impedire che la nuora lasci la Turchia portando con sé il nipote. Per Sadakat, Deniz rappresenta l'unico erede di Boran e, in quanto tale, deve restare in Turchia con la famiglia paterna. È questo il nodo centrale della storia: una battaglia legale, emotiva e culturale tra due donne che rappresentano mondi diversi.



Ma non c'è solo Sadakat a complicare le cose. Nel cast troviamo Ozan Akbaba nei panni di Cihan Albora, cognato di Alya, che diventerà una figura chiave nelle prime puntate. Il giovane Deniz è interpretato da Kuzey Gezer, mentre completano il cast volti noti agli appassionati di soap turche come Müfit Kayacan, già visto in Brave and Beautiful, e Mehmet Polat, presente in Terra Amara. Un cast che garantisce una recitazione solida e credibile.



Le prime puntate non perdono tempo e catapultano subito lo spettatore nel cuore del dramma. Durante il funerale di Boran emergono vecchi rancori e accuse reciproche tra i membri della famiglia. Alya, sempre più spaventata e determinata a proteggere suo figlio, tenta di lasciare il paese. Ma il suo piano viene ostacolato da Cihan, che cerca di fermarla. Ne nasce uno scontro acceso che culmina in un incidente drammatico: nel corso della colluttazione, Alya spara accidentalmente al cognato. Un gesto che cambierà tutto.

La situazione precipita quando Sadakat rivela ad Alya la verità: Deniz, essendo l'unico erede di Boran, deve restare in Turchia. Per la protagonista inizia così una vera e propria battaglia per riconquistare la propria libertà e proteggere il figlio dalle pressioni della famiglia Albora. Ogni puntata promette di svelare un nuovo tassello di questa complessa storia familiare, dove tradizione e modernità si scontrano, dove l'amore materno deve fare i conti con le leggi non scritte di un clan potente.



Far Away fa parte di un filone ormai consolidato delle soap turche in Italia, un genere che ha saputo conquistare milioni di telespettatori grazie a storie intense, personaggi stratificati e ambientazioni suggestive. La formula è collaudata: dramma familiare, segreti del passato che riemergono, conflitti generazionali e una protagonista forte che deve lottare contro un sistema che cerca di schiacciarla.

Ma ogni storia ha le sue peculiarità, e Far Away punta molto sul contrasto tra la vita occidentale di Alya in Canada e il ritorno forzato in una Turchia tradizionalista e patriarcale. L'appuntamento è dunque fissato: ogni pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, per tutta l'estate. Una compagnia quotidiana per chi ama le storie appassionanti, i colpi di scena e i drammi familiari.