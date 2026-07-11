Grande Fratello Vip 2026: quando esce, la speranza Gabriel Garko e tutto ciò che devi sapere

Pubblicazione: 11 luglio alle 13:38

Formula vincente non si cambia. Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2026/2027, ha sciolto ogni riserva: il Grande Fratello Vip torna in onda già a settembre, con largo anticipo rispetto alle ipotesi che circolavano fino a poche settimane fa. Una formula rinnovata: una puntata a settimana in prima serata su Canale 5, invece delle maratone interminabili del passato.



Al timone del programma tornerà Ilary Blasi, confermata per la seconda volta consecutiva dopo il successo primaverile. Insieme a lei, le due opinioniste che hanno contribuito al rilancio: Selvaggia Lucarelli, con il suo sarcasmo tagliente, e Cesara Buonamici, dall'approccio più istituzionale. Il confronto tra le due, spesso ai limiti della scintilla, ha funzionato. Mediaset non ha alcuna intenzione di modificare un equilibrio che ha portato risultati concreti, anche se gli ascolti non sono stati stratosferici nel senso classico del termine.



La data di partenza ufficiale non è stata ancora comunicata, ma le ipotesi più accreditate parlano del 14 o del 21 settembre. La durata dovrebbe ricalcare quella dell'ultima edizione: circa due mesi e mezzo, eventualmente allungabili solo in caso di ottimi riscontri. L'edizione primaverile si è svolta nell'arco di 64 giorni, un tempo decisamente più contenuto rispetto alle annate monstre che tenevano i concorrenti reclusi per oltre metà anno.





Sul fronte dei concorrenti, le trattative sono già in corso. Il tempo stringe e trovare una ventina di nomi in grado di generare dinamiche interessanti non è operazione banale. Il cast continuerà a essere un mix tra volti realmente noti al grande pubblico e personalità conosciute solo da una fetta più ristretta di spettatori, secondo uno schema ormai collaudato. Non mancheranno, con ogni probabilità, alcuni protagonisti pescati dal serbatoio dei programmi di Maria De Filippi, come è accaduto con Lucia Ilardo e Raul Dumitras nell'ultima edizione. L'obiettivo è creare un equilibrio tra veterani della televisione, giovani capaci di innescare situazioni pruriginose e qualche "nome di mezzo" per completare il quadro.



Ma c'è un sogno che gli autori inseguono da anni e che potrebbe finalmente concretizzarsi: Gabriel Garko. L'attore sarebbe stato contattato più volte in passato, ma ha sempre declinato l'invito. Stavolta, però, le cose potrebbero andare diversamente. Le indiscrezioni parlano di un nuovo tentativo in corso, con Endemol Shine Italy che sta mettendo sul piatto tutte le carte possibili per convincerlo. Garko rappresenterebbe un colpo capace di cambiare la narrazione del programma, portando dentro la casa un personaggio dalla storia personale complessa, dalla carriera ventennale e con un seguito trasversale. La speranza è che possa dire di sì, anche se per ora rimane solo un'ipotesi, per quanto affascinante.



Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti, ha anche lasciato aperta una porta inaspettata: oltre all'edizione autunnale, il Grande Fratello Vip potrebbe tornare anche nella primavera del 2027. Due edizioni nell'arco di pochi mesi rappresenterebbero una scommessa ambiziosa, segno che la dirigenza Mediaset crede davvero nel potenziale del programma. Ovviamente, tutto dipenderà dai risultati di settembre: se gli ascolti confermeranno il trend positivo, la seconda edizione stagionale diventerà realtà.