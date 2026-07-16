Serena Brancale, Emma, J-Ax e Patty Pravo: ecco chi si esibirà a Tim Battiti Live

Pubblicazione: 16 luglio alle 10:42

L'estate italiana ha il suo rituale televisivo più atteso. Questa sera, giovedì 16 luglio 2026, torna su Canale 5 alle 21:30 in prima serata il terzo appuntamento con Tim Battiti Live, il festival musicale che da anni accompagna le serate estive degli italiani con una formula collaudata: grande musica dal vivo, artisti amatissimi e una conduzione leggera che sa intrattenere senza mai prendersi troppo sul serio.



Al timone dello show ritroveremo il trio formato da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, che hanno registrato le puntate a fine giugno in Puglia, tra il palco sul mare di Trani e alcune delle location più suggestive della regione. Come ha mostrato sui social, la Blasi ha approfittato della trasferta pugliese per far raggiungere dalla famiglia, trasformando la settimana lavorativa in un'occasione per qualche giornata di mare.



La serata di oggi promette uno spettacolo particolarmente ricco e variegato, capace di attraversare generazioni e generi musicali diversi. Sul palco di Trani si alterneranno infatti oltre 25 artisti, dai grandi nomi della musica italiana contemporanea alle nuove voci emergenti che stanno dominando le classifiche radiofoniche di questa estate.



Tra i protagonisti più attesi spiccano Marco Mengoni e Angelina Mango, che porteranno sul palco il loro duetto Canto d'amore, già diventato una delle hit di questa stagione. Due artisti che rappresentano generazioni diverse ma accomunati da un talento cristallino e dalla capacità di emozionare il pubblico con ogni esibizione.





Grande attesa anche per Emma, che torna protagonista di Battiti Live con la sua energia travolgente, e per Sal Da Vinci, reduce da una stagione ricca di successi che lo ha riportato prepotentemente al centro della scena musicale italiana e che lo prepara a diventare conduttore il prossimo autunno. Il cast della terza puntata comprende anche Anna, Benji e Fede, Clementino, Ernia, Gabry Ponte e J-Ax. Nomi che attraversano i generi musicali: dal rap alla dance, dal pop al cantautorato, garantendo una varietà che è uno dei punti di forza dello show.



Sul palco saliranno anche tre icone della musica italiana che rappresentano storie e percorsi artistici unici: Orietta Berti, ormai protagonista trasversale della tv italiana, l'iconica Patty Pravo che a 78 anni continua a dare lezioni di libertà e stile, e i Pinguini Tattici Nucleari, band simbolo del nuovo cantautorato indie italiano che ha conquistato arene e classifiche.



Non mancheranno Rocco Hunt, che a breve diventerà per la seconda volta papà, Rosa Chemical, e una delle regine indiscusse di questa estate: Serena Brancale, la cui voce potente e personalità scenica hanno conquistato pubblico e critica. La line-up si completa con Settembre, Alessio Bernabei, Angie, Delia, Lorenzo Salvetti, Niccolò Filippucci e Sayf, mix perfetto tra artisti affermati ed emergenti che stanno scalando le classifiche.





Come da tradizione consolidata del programma, la serata non si limiterà alle esibizioni sul palco principale di Trani. I momenti on the road, girati in alcune delle località più suggestive della Puglia, alterneranno le performance creando un racconto visivo che valorizza il territorio e offre agli spettatori uno spettacolo sempre dinamico. Questa settimana le location scelte sono Bari e Alberobello, con i loro scenari caratteristici che fanno da cornice naturale alle esibizioni degli artisti.



Per chi non riuscisse a seguire la diretta, la puntata resta disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le esibizioni e i momenti più attesi della serata. Una possibilità che si rivela preziosa per chi vuole rivedere le performance dei propri artisti preferiti o recuperare ciò che si è perso.