Oceania 2, Auli'i Cravalho racconta come è stato crescere con il personaggio e come è cambiata la sua voce

Pubblicazione: 22 settembre alle 17:00

Oceania 2 arriverà nei cinema il 27 novembre. Sono passati ben 8 anni dall'uscita del primo film e, naturalmente, Auli'i Cravalho, interprete della protagonista Vaiana, è molto cambiata.

Essendo il mio primo lavoro come attrice, non c'era alcun grado di separazione tra noi due. Anch'io ho intrapreso un viaggio oltre la barriera corallina. Lei ha avviato la mia carriera, e ora sono a New York. Quindi, sono cresciuta insieme a lei.

Racconta l'attrice come è stato crescere insieme a Vaiana:

Questo è un nuovo aspetto della mia voce. Non avevo mai esplorato questa profondità con Vaiana prima. Questo film scava in queste note basse, in quei momenti di indecisione in cui non sappiamo cosa fare dopo. C'è una maggiore complessità in queste canzoni.

Avendo ora 23 anni, la voce di Cravalho è diversa da quando ne aveva 16 e si è fatta più profonda. Un elemento che è stato sfruttato nel film:

Al centro del film troviamo la canzone Beyond, erede spirituale di How Far I'll Go della prima pellicola. Racconta Emily Bear, una delle compositrici:

Volevamo che fosse più vulnerabile. Beyond è un po' più cupa di How Far I'll Go perché ora la posta in gioco è molto più alta. Sta per prendere una decisione importante che influenzerà il resto della sua vita. Ora conosce di più del mondo e di cosa c'è là fuori, quindi sa cosa aspettarsi — e questo potrebbe essere spaventoso.

E per Cravalho la canzone significa qualcosa di importante e personale:

Mi ha colpito direttamente al cuore. Mi sento più me stessa quando sono a casa, eppure sento di dover fare tutto il possibile per la mia comunità. In How Far I'll Go c'era una certa sicurezza, ma quando ti senti perso nell'immensità dell'oltre, è lì che nasce il vero carattere.

Nel film ritroviamo anche il semidio Maui, sempre interpretato da Dwayne Johnson.