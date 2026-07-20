One Piece: il cast della serie Netflix torna per lo speciale LEGO, annunciata anche la data d'uscita

Pubblicazione: 20 luglio alle 09:45

Mentre la ciurma di Cappello di Paglia si è appena addentrata nella Rotta Maggiore con la seconda stagione dell'adattamento live-action di One Piece, Netflix prepara già la prossima avventura per i pirati più amati del momento. E questa volta, sarà costruita mattoncino dopo mattoncino. Lo speciale animato Lego One Piece rappresenta un esperimento senza precedenti nell'universo creato da Eiichiro Oda.

Annunciato ad aprile insieme ale allacon attori in carne e ossa, questo progetto ibrido promette di fondere l'umorismo caratteristico dei prodotti Lego con la narrazione epica del manga più longevo della storia. Un ponte tra generazioni, mondi e formati che punta a conquistare tanto i veterani quanto i neofiti della saga. La notizia che farà saltare dalla sedia i fan arriva direttamente da Collider:, questa volta nella loro versione di mattoncini.

Quindi Iñaki Godoy riprenderà il ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu quello di Roronoa Zoro, mentre Emily Rudd, Jacob Romero e Taz Skylar completeranno la ciurma originale interpretando rispettivamente Nami, Usopp e Sanji. A loro si aggiunge Mikaela Hoover, new entry della seconda stagione nel ruolo della renna-medico Tony Tony Chopper, che porterà la sua innocenza e il suo coraggio anche in questa nuova incarnazione animata. Ma non ci saranno solo i protagonisti.

First teaser for the ‘LEGO ONE PIECE’ special.



Trailer releases tomorrow. pic.twitter.com/lYIBFnkdMz — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 19, 2026

Lo speciale vedrà il ritorno di alcuni volti familiari, amici e nemici che hanno segnato le prime due stagioni. Katey Sagal riprenderà i panni della burbera dottoressa Kureha, Jeff Ward tornerà a interpretare il clown psicopatico Buggy, Charithra Chandran darà nuovamente voce a Miss Wednesday, meglio nota come Vivi, mentre Callum Kerr vestirà i panni del capitano della Marina Smoker. Un ensemble che ricrea fedelmente l'atmosfera della serie originale, mantenendo quella continuità vocale che i fan hanno imparato ad amare.

Lo speciale sarà articolato, rivisitando i momenti chiave del viaggio di Luffy. Dalla formazione della ciurma ai combattimenti contro i Pirati di Arlong, dall'ingressoallo scontro con gli assassini di Baroque Works, ogni tappa fondamentale verrà ricostruita con l'estetica inconfondibile dei mattoncini danesi. Il tutto filtrato attraverso la, il cui compito sarà quello di mettere al corrente Chopper della storia della ciurma.

Un narratore inaffidabile per eccellenza, che promette di aggiungere un ulteriore livello di ironia al racconto, un elemento caratteristico delle produzioni LEGO. Netflix ha condiviso un'immagine esclusiva che mostra Usopp intrappolato in un mattoncino Lego, anticipando il design dei minifigure che vedremo nello speciale. Un assaggio visivo che richiama i set Lego ufficiali della serie già disponibili sul mercato, ma che promette di espandere quell'universo con nuove interpretazioni dei personaggi e delle ambientazioni più iconiche.

LEGO One Piece, fonte: Netflix

Più che un semplice spin-off, lo speciale LEGO One Piece sembra pensato come un punto d'incontro tra pubblici diversi, visto che da una parte offrirà ai nuovi spettatori un modo leggero e immediato per recuperare gli eventi delle prime due stagioni della serie live-action, dall'altra permetterà ai fan storici di rivivere alcuni dei momenti più iconici dell'opera di Eiichiro Oda attraverso l'umorismo che da sempre contraddistingue le produzioni LEGO.

La scelta di riportare tutto il cast della serie Netflix davanti al microfono contribuisce inoltre a mantenere una forte continuità con l'adattamento live-action, rafforzando il legame tra le diverse incarnazioni del franchise. È una strategia che conferma quanto One Piece sia ormai uno dei pilastri dell'offerta della piattaforma, capace di espandersi tra serie, animazione e nuovi progetti senza perdere la propria identità.

Lo speciale arriverà inoltre in un momento particolarmente importante per il franchise: proprio nelle scorse settimane si sono concluse le riprese della terza stagione del live-action, ora entrata nella fase di post-produzione. In attesa dei nuovi episodi, questo progetto animato rappresenterà quindi un modo per accompagnare i fan nel ritorno della ciurma di Cappello di Paglia e mantenere alta l'attenzione su uno degli adattamenti Netflix più apprezzati degli ultimi anni.