The One Piece: Netflix annuncia quando uscirà il remake anime e mostra finalmente Luffy in azione

Pubblicazione: 25 giugno alle 08:30

I pirati di Cappello di Paglia stanno facendo sentire la loro presenza all'Annecy International Animation Film Festival. Netflix è attualmente protagonista della celebrazione annuale dedicata al mondo dell'animazione in Francia, dove ha già condiviso nuove anticipazioni della seconda stagione di Blue Eye Samurai, del nuovo western steampunk Bass X Machina e, naturalmente, dell'ambizioso remake anime di One Piece, annunciandone anche la data di uscita, fissata a Febbraio 2027.

Annunciato allasulla scia del travolgente successo della serie live-action,ha lavorato nell'ombra con gli animatori di WIT Studio, lo stesso team dietro Spy x Family, impegnati a modernizzare i primi capitoli della grandiosa avventura di Luffy. Un'operazione che si sviluppa in parallelo rispetto all'anime originale,dal debutto nel lontano 1999. Alcune immagini concettuali e frame statici avevano già dato un'impressione di cosa aspettarsi da questo rinnovamento visivo, ma in queste ore la società ha finalmente rivelato il miglior sguardo disponibile sulla fantastica saga marinara.

Netflix ha infatti mostrato il primo teaser ufficiale di The One Piece, con Luffy in azione. Il filmato riporta tutto al punto di partenza per il giovane pirata, prima che radunasse la sua ciurma e quando il suo sogno di diventare il Re dei Pirati era ancora lontano all'orizzonte. Una tecnologia moderna all'avanguardia è stata utilizzata per rendere questo racconto della Saga del Mare Orientale più espressivo e allineato agli standard qualitativi dell'anime contemporaneo, un mondo di distanza rispetto a quando lo show monumentale iniziò quasi tre decenni fa.

Eppure, nonostante il restyling colorato e dinamico, ogni elemento è stato accuratamente calibrato per mantenere quella familiarità che preserva il fascino originale, sia per i nuovi arrivati che per i veterani che hanno attraversato l'intera epopea. Mentre la serie live-action di One Piece ha aiutato un pubblico più ampio a salire a bordo della Going Merry senza il timore del viaggio lungo decenni che li attendeva, il nuovo anime è progettato come un ulteriore trampolino per spingere gli spettatori a tuffarsi nell'opera monumentale di Eiichiro Oda.

ha confermato che la prima stagione si estenderà su, coprendo approssimativamente i primi cinquanta capitoli del manga. Vedremoun legame alla volta, da, fino all'incontro con il famoso sous chef del ristorante galleggiante Baratie,. Le prime concept art hanno anche anticipato una piccola visita al Villaggio dei Mulini a Vento, il luogo reale dove il sogno di Luffy prende forma, grazie al calore dei Pirati Rossi e del loro capitano, Shanks.

Secondo il regista Masashi Koizuka, un altro obiettivo fondamentale della serie sarà mantenere tutto il più fedele possibile al manga di Oda, senza la censura che l'anime originale ha dovuto subire nel corso degli anni. Una promessa che entusiasma i puristi e che potrebbe finalmente restituire alcune sequenze nella loro forma integrale, così come concepite dall'autore. Con The One Piece, Netflix punta ad ampliare ulteriormente il pubblico dell'opera di Eiichiro Oda e dopo il successo della serie live-action, il remake anime realizzato da WIT Studio offrirà una versione più moderna e compatta delle origini di Luffy, pensata sia per chi si avvicina per la prima volta al franchise sia per i fan storici.

The One Piece, fonte: Netflix

Il nuovo anime ripartirà dalla Saga del Mare Orientale, raccontando la formazione della ciurma di Cappello di Paglia in sette episodi, con l'obiettivo di rimanere il più fedele possibile al manga, eliminando al tempo stesso i riempitivi che avevano caratterizzato parte della serie originale e sfruttando un comparto tecnico completamente rinnovato.

Il teaser mostrato ad Annecy lascia intendere che WIT Studio abbia trovato il giusto equilibrio tra innovazione e fedeltà all'opera di Eiichiro Oda. Le animazioni appaiono più fluide, il character design è stato aggiornato senza tradire l'identità dei personaggi e la resa visiva sfrutta appieno le tecnologie moderne.

Resta ora da capire come il pubblico accoglierà questa nuova versione, destinata ad affiancare l'anime storico e la serie live-action di Netflix. E proprio quest'ultima continua a far parlare di sé: negli ultimi mesi sono infatti emersi i primi rumor sulla terza stagione di One Piece, segno che il colosso dello streaming punta sempre di più a costruire un vero universo dedicato ai Pirati di Cappello di Paglia.