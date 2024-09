One Tree Hill: Hilarie Burton Morgan anticipa una serie sequel raccontata dalla prospettiva delle donne

Pubblicazione: 21 settembre alle 18:15

Hilarie Burton Morgan ha rivelato qualche dettaglio della possibile serie sequel di One Tree Hill in fase di sviluppo per Netflix.

L'attrice è coinvolta anche produttrice esecutiva dello show insieme a Sophia Bush e le due interpreti di Peyton Sawyer e Brooke Davis saranno protagoniste del prossimo capitolo della storia.

Hilarie ha raccontato che l'obiettivo del progetto è di avere un team completamente al femminile per poter avere un approccio ai racconti e ai personaggi dalla prospettiva delle donne:

Per me, che si tratti di realizzare un reboot o uno show o un film completamente nuovi, è così vitale in questa fase della vita. Si tratta del nucleo di tutto quello che ho fatto e ha avuto successo. Quindi sono entusiasta nel poter collaborare con persone che ammiro e a cui voglio veramente bene.

Hilarie sostiene che il suo nuovo approccio nella vita influenzi il modo in cui si raccontano le storie e le tematiche proposte, molto diverse rispetto a quelle affrontate quando lei e le colleghe erano ventenni.

Fonte / Deadline

L'attrice, insieme alle co-protagoniste in One Tree Hill, alcuni anni fa hanno pubblicamente accusato Mark Schwann, creatore della serie originale, di molestie sessuali e di aver subito discriminazioni sul set, esperienze che renderebbero ancora più significativo il loro ritorno in tv per proseguire il racconto con un approccio che le soddisfi e le valorizzi.