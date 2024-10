Our Little Secret, ecco le prime immagini dal film natalizio con Lindsay Lohan

Pubblicazione: 14 ottobre alle 17:03

Falling for Christmas ha segnato il grande ritorno di Lindsay Lohan sulle scene, anche se sul piccolo schermo e ora, a due anni di distanza, l'attrice torna con un'altra favola natalizia sempre per Netflix: Our Little Secret.

L'account Twitter di Netflix ha pubblicato le prime immagini dal film, in uscita in streaming a partire dal 27 novembre.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Due ex pieni di risentimenti sono obbligati a trascorrere il Natale sotto lo stesso tetto, dopo avere scoperto che i loro attuali partner sono... fratello e sorella.

Nel film, insieme alla Lohan, anche Ian Harding e Kristin Chenoweth.