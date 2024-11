Outer Banks 4: come si conclude la stagione in vista dell'ultimo capitolo della storia?

Pubblicazione: 09 novembre alle 15:00

La stagione 4 di Outer Banks si è conclusa con gli episodi arrivati su Netflix che gettano le basi per l'ultimo capitolo della storia.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

All'inizio del season finale, JJ assicura Kiara di essere totalmente tornato in sé mentre il gruppo deve andare a Essaouira, Marocco, per decidere cosa fare in futuro.

Sarah si ritrova alle prese con la nausea e alla necessità di dover rubare del cibo, mentre Cleo recupera dei vestiti che aiutano i ragazzi a passare maggiormente inosservati. I protagonisti finiscono per essere separati da Rafe, che compra un cellulare, un coltello e individua Groff nel suo hotel.

Fuggendo dalla gang di Dahlia, i personaggi si incamminano con destinazione la Blue Crown insieme. Rafe si libera di Groff in un pozzo e lo lascia lì, andando alla ricerca del tesoro da solo.

Groff convince poi JJ a farlo uscire e il giovane gli dice che non è stato, in nessun modo, un padre, lanciandogli dell'acqua e lasciandolo lì. Groff riesce a uscire e chiede a un camion un passaggio.

I Pogues arrivano poi nell'area dove dovrebbe essere nascosto il tesoro, in contemporanea con Dahlia e i suoi uomini. Cleo viene colpita da un colpo d'arma da fuoco al braccio e nel caos c'è solo una persona che riesce ad afferrare la corona: JJ.

Kie e JJ cercano gli altri, ma incontrano Groff che punta alla gola di Kiara con un coltello e chiede la corona, ottenendola facilmente in cambio della sicurezza della sua fidanzata, pugnalando poi il giovane allo stomaco prima di fuggire.

JJ inizia a sanguinare tra le braccia della fidanzata e le chiede di prendersi cura degli altri, dichiarandole inoltre il suo amore.

I Pogues, riuniti successivamente intorno al fuoco, discutono del fatto che probabilmente Groff è in viaggio con Lisbona come meta e dovrebbero andare alla caccia dell'uomo che ha ucciso il loro amico. La quarta stagione di Outer Banks si conclude mostrando John B mentre sottolinea che anche JJ avrebbe cercato di pareggiare il conto e Kiara giura di vendicarsi prima che la storia si interrompa.