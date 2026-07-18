Paola Perego e tanti altri: Carlo Conti svela il cast di Tale e Quale Show 2026

Pubblicazione: 18 luglio alle 07:45

Carlo Conti ha finalmente tolto il velo sul cast di Tale e Quale Show 2026, e lo ha fatto nel suo stile: con un annuncio social che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico. Dodici nomi, tra conferme attese e sorprese inaspettate, comporranno la nuova edizione del varietà di Rai 1 che quest'anno cambia pelle, a partire dalla collocazione in palinsesto.



La notizia che ha fatto più rumore è senza dubbio la presenza di Roberta Morise tra i concorrenti. Per chi non lo ricordasse, la conduttrice e cantante è stata la compagna di Carlo Conti prima che il conduttore costruisse la sua famiglia con Francesca Vaccaro. Un dettaglio biografico che aggiunge una nota di pepe umano a un programma già di per sé costruito sull'imprevedibilità e sulla trasformazione. Morise, volto noto de I Fatti Vostri e presenza costante nel panorama televisivo italiano, si metterà in gioco nelle imitazioni, una sfida che richiede coraggio e autoironia.



Ma il cast non si esaurisce qui. Tra i protagonisti della nuova edizione figura Paola Perego, conduttrice storica della televisione italiana che porterà sul palco la sua esperienza e il suo carisma. Accanto a lei Maddalena Corvaglia, showgirl che il pubblico ha imparato ad amare ai tempi di Striscia la Notizia, pronta a stupire con performance che andranno ben oltre il semplice intrattenimento.



Tra le novità più interessanti c'è l'arrivo di Anna Pettinelli, che dopo aver lasciato il ruolo di professoressa di canto ad Amici si prepara a una nuova avventura televisiva. Un passaggio che testimonia la voglia di mettersi in discussione in un contesto completamente diverso, dove non si giudica ma si viene giudicati. E poi c'è Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che rappresenta la nuova generazione di artisti cresciuti all'ombra di genitori famosi e ora pronti a ritagliarsi uno spazio autonomo.





Il cast include anche Selma, vincitrice del talent Dalla strada al palco, Andrea Perroni, attore e imitatore, Stefano Meloccaro, giornalista e volto televisivo legato al mondo dello sport, Max Paiella, comico e musicista dalla verve irresistibile, e Vladimir Randazzo, attore e artista poliedrico. A completare il quadro tornano Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, coppia comica che già nelle edizioni precedenti ha dimostrato di saper garantire momenti di puro divertimento grazie ai loro duetti.



La nuova stagione di Tale e Quale Show partirà mercoledì 23 settembre, con un cambiamento significativo nella programmazione, come anticipato dai nuovi palinsesti della Rai: il programma abbandona lo storico appuntamento del venerdì sera per trasferirsi a metà settimana. Una scelta che testimonia la volontà della Rai di riposizionare uno dei suoi cavalli di battaglia in una serata strategicamente diversa, forse per intercettare un pubblico più ampio o per rispondere a dinamiche competitive del palinsesto.



Ma le novità non si fermano al cast e al giorno di messa in onda. Anche la giuria subirà modifiche sostanziali. Carlo Conti aveva già anticipato durante Tim Summer Hits l'arrivo di Elettra Lamborghini nel ruolo di giudice, una scelta che porta freschezza e un punto di vista generazionale diverso. Accanto a lei tornerà Cristiano Malgioglio, presenza ormai istituzionale del programma con le sue sentenze taglienti e i suoi commenti colorati, e si aggiungerà Alessandro Siani, attore e comico napoletano che sostituirà Giorgio Panariello, passato a Mediaset dopo otto anni nel programma.



Tale e Quale Show si conferma così uno dei format più longevi e amati della televisione italiana, capace di reinventarsi stagione dopo stagione senza perdere la sua anima. L'alchimia tra trasformazione fisica, capacità performativa e componente emotiva continua a funzionare, e quest'anno il mix tra volti nuovi e ritorni attesi promette di alzare ulteriormente l'asticella. Il pubblico, come sempre, avrà l'ultima parola.