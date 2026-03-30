Paper Girls: la risposta di Prime Video a Stranger Things che non ha avuto fortuna (ma che merita una chance)

Pubblicazione: 30 marzo alle 13:00

Nell'era dello streaming infinito, dove ogni settimana spuntano nuove serie come funghi dopo la pioggia, capita che anche le produzioni più interessanti scivolino via senza lasciare traccia. È il destino toccato a Paper Girls, serie sci-fi di Prime Video uscita nel 2022 che è passata sotto il radar di troppi appassionati. Eppure, questa gemma nascosta merita assolutamente una seconda opportunità, specialmente se cercate qualcosa da divorare in un weekend.



Basata sull'omonima serie a fumetti, Paper Girls racconta una storia che mescola i paradossi del viaggio nel tempo con il caos emotivo della crescita. Quattro ragazzine di dodici anni che consegnano giornali nel 1988 si ritrovano accidentalmente coinvolte in una guerra tra viaggiatori temporali, catapultate trent'anni nel futuro dove scopriranno molto più di quanto avrebbero mai voluto sapere sulle proprie vite.



La forza della serie sta nell'equilibrio perfetto tra elementi fantascientifici e narrazione intimista. Non siamo di fronte a uno show che usa il viaggio nel tempo come semplice espediente narrativo: qui la premessa fantastica diventa il veicolo per esplorare temi universali come l'identità, le aspettative tradite, la sessualità e la mortalità. Le quattro protagoniste si confrontano con versioni adulte di sé stesse, affrontando la scomoda verità che il futuro raramente corrisponde ai sogni infantili.

Paper Girls - Prime Video

Erin, Tiff, Mac e KJ partono come perfette sconosciute unite solo dalla necessità di completare il giro delle consegne nella caotica mattina dopo Halloween. Le differenze tra loro sono marcate: KJ proviene da una famiglia benestante ma soffocante, Mac cresce in un ambiente difficile dove non si sente valorizzata, Erin si prende cura di una madre che non parla la lingua, mentre Tiff insegue ambizioni che sembrano troppo grandi per la sua realtà. Sulla carta, non avrebbero nulla in comune.



Ma quando un evento inspiegabile le scaraventa nel 2019, queste quattro ragazzine diventano bersagli della Old Watch, un'organizzazione che dà la caccia ai viaggiatori temporali in grado di alterare la linea temporale. Con un misterioso dispositivo come unica traccia, si ritrovano intrappolate in un futuro alieno, dove tutto è cambiato: la tecnologia, la cultura, persino loro stesse.



Il vero cuore pulsante di Paper Girls è proprio la dinamica tra le protagoniste. La serie dedica il tempo necessario a costruire le loro relazioni, mostrando una progressione naturale da sconosciute ad alleate fino ad amiche disposte a rischiare la vita l'una per l'altra. Quando ciascuna deve affrontare rivelazioni sconvolgenti sul proprio futuro, l'unico sistema di supporto disponibile sono le altre tre ragazze, il che crea un legame che si rafforza episodio dopo episodio.

Paper Girls - Prime Video

L'elemento nostalgico degli anni Ottanta si intreccia perfettamente con lo shock culturale del 2019, regalando momenti sia divertenti che commoventi. Le ragazze devono fare i conti con un mondo trasformato, ma anche con versioni di se stesse che non riconoscono o non vogliono accettare. È particolarmente toccante il rapporto che si crea tra la giovane Erin e la sua controparte adulta, interpretata da Ali Wong, che si ritrova coinvolta direttamente nell'avventura.



La serie bilancia con maestria l'umorismo e la profondità emotiva, alternando sequenze d'azione adrenalinica a momenti di introspezione. La guerra temporale che fa da sfondo alla vicenda è stratificata e complessa, e offre spunti narrativi che purtroppo non avranno mai la possibilità di essere sviluppati appieno.



Perché qui sta il vero dramma: Paper Girls è stata cancellata dopo una sola stagione. Otto episodi, nessuno dei quali supera l'ora di durata, e poi il nulla. Una decisione che ha lasciato molte domande senza risposta e numerosi fili narrativi appesi nel vuoto. La conclusione della prima stagione apre scenari intriganti che non verranno mai esplorati, il che rappresenta una frustrazione per chi decide di imbarcarsi nella visione.



Eppure, nonostante questa prematura interruzione, Paper Girls vale comunque la pena. Gli otto episodi disponibili raccontano una storia autosufficiente abbastanza da essere godibile, pur lasciando la sensazione di un potenziale inespresso. Per gli appassionati di sci-fi alla ricerca di qualcosa di diverso dal solito, questa serie offre un mix raro di intrattenimento intelligente e personaggi ben scritti.