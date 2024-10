Parthenope guida la classifica di mercoledì 30 ottobre, The Substance apre al quarto posto

Pubblicazione: 31 ottobre alle 08:55

Mentre il confronto con l'anno scorso inizia a farsi problematico per via dell'uscita di C'è ancora domani che dominò la classifica per diverso tempo, il weekend di festa si preannuncia ricco di competizione grazie alle nuove uscite e ai film in tenitura. Ieri però Parthenope ha mantenuto la prima posizione, allungando le distanze con Venom: The Last Dance, che proverà a riconquistare un po' di terreno durante i festivi. Il film di Paolo Sorrentino ha raccolto 260 mila euro, salendo così a 2.6 milioni di euro complessivi. Il cinecomic, invece, incassa 216 mila euro, salendo a 3.8 milioni complessivi. Terza posizione per Frankenstein Junior 4K, che con altri 159 mila euro sale a 288 mila euro complessivi.

Incassi Italia 30 ottobre 2024

Parthenope – incasso giornaliero €260.315, totale €2.656.301 (41.892 spettatori) Venom: The Last Dance – incasso giornaliero €216.227, totale €3.859.935 (30.977 spettatori) Frankenstein Junior 4K (50° anniversario) – incasso giornaliero €159.115, totale €288.377 (19.192 spettatori) The Substance – incasso giornaliero €91.645, totale €122.866 (12.864 spettatori) C’era una volta in America - 40° anniversario (Ried. 2024) – incasso giornaliero €67.532, totale €192.766 (9.305 spettatori) Smile 2 – incasso giornaliero €55.281, totale €2.324.363 (8.046 spettatori) Il robot selvaggio (The Wild Robot) – incasso giornaliero €44.026, totale €4.882.624 (7.257 spettatori) Megalopolis – incasso giornaliero €20.552, totale €1.247.958 (3.424 spettatori) Iddu – incasso giornaliero €13.100, totale €2.026.604 (2.339 spettatori) Vermiglio – incasso giornaliero €10.032, totale €2.231.982 (1.877 spettatori)

Fonte / Cinetel

Al quarto posto troviamo, che debutta con 91 mila euro (122 mila euro con le anteprime). Chiude la top-five, che incassa 67 mila euro e sale a 192 mila euro complessivi.