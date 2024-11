Parthenope in testa al box-office italiano il 1 novembre, Venom 3 sfiora i 5 milioni

Pubblicazione: 02 novembre alle 09:56

È Parthenope a guidare la classifica italiana nella festività del 1 novembre, con un ottimo risultato di 641 mila euro: il film di Paolo Sorrentino batte tutte le nuove uscite e sfiora i 3.5 milioni di euro complessivi.

Subito sottoincassa 622 mila euro, salendo a 4.8 milioni di euro, mentre sale al terzo posto, con 353 mila euro e un totale di quasi mezzo milione di euro.

Quarta posizione per Longlegs, con 269 mila euro e un totale di 538 mila euro, seguito da Il Robot Selvaggio, con 213 mila euro e un totale di 5.1 milioni di euro. The Substance al sesto posto incassa 191 mila euro e sale a 447 mila euro, mentre non riesce a risalire più di tanto Fino alla fine, che al settimo posto incassa 147 mila euro e sale a soli 210 mila euro.

incassi Italia 1 novembre 2024