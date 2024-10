Parthenope sorpassa Venom 3 e sale in vetta alla classifica italiana martedì 29 ottobre

Pubblicazione: 30 ottobre alle 07:50

È Parthenope a guidare la classifica italiana di martedì 29 ottobre: il film di Paolo Sorrentino ieri è salito in vetta incassando 191 mila euro e salendo così a quasi 2.4 milioni di euro in sei giorni.

Il sorpasso suera stato già pronosticato il giorno prima, quando il cinecomic era rimasto in testa come incassi ma era sceso al secondo posto come numero di spettatori. Ieri il film ha raccolto 190 mila euro, salendo a 3.6 milioni complessivi. La differenza traè più marcata nel numero di spettatori: 28.809 contro 25.809.

Al terzo posto, nel giorno dell'annuncio della morte di Teri Garr, troviamo Frankenstein Junior 4K, che raccoglie 120 mila euro. Segue un'altra riedizione, C'era una volta in America, con 59 mila euro, mentre chiude la top-five Smile 2 con 42 mila euro e un totale di 2.2 milioni di euro.

Incassi Italia 29 ottobre 2024

Parthenope – incasso giornaliero €191.224, totale €2.384.850 (28.809 spettatori) Venom: The Last Dance – incasso giornaliero €190.256, totale €3.634.731 (25.809 spettatori) Frankenstein Junior 4K (50° anniversario) – incasso giornaliero €120.628, totale €121.000 (14.654 spettatori) C’era una volta in America - 40° anniversario (Ried. 2024) – incasso giornaliero €59.048, totale €124.692 (8.140 spettatori) Smile 2 – incasso giornaliero €42.550, totale €2.267.559 (5.793 spettatori) Il robot selvaggio (The Wild Robot) – incasso giornaliero €34.993, totale €4.835.618 (5.664 spettatori) Megalopolis – incasso giornaliero €21.522, totale €1.226.498 (3.294 spettatori) Iddu – incasso giornaliero €14.802, totale €2.012.784 (2.546 spettatori) Vermiglio – incasso giornaliero €8.187, totale €2.220.845 (1.469 spettatori) Il maestro che promise il mare – incasso giornaliero €7.201, totale €513.619 (1.510 spettatori)