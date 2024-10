Paul Schrader è uscito dalla sala durante una proiezione di Joker 2: "È un musical davvero brutto"

A differenza del suo amico Francis Ford Coppola, Paul Schrader non ha apprezzato Joker 2 (Joker: Folie à Deux). Il regista di American Gigolò, noto per i suoi commenti social spesso taglienti, in un'intervista con Interview Magazine ha infatti raccontato:

Ero in un multisala e ho visto circa 10 o 15 minuti [di Joker 2]. Sono uscito dalla sala, ho comprato qualcosa, sono rientrato e ne ho visto altri 10 minuti. È stato sufficiente. È un musical davvero brutto. Non mi piace nessuna delle due person, non mi piacciono come attori e non mi piacciono come personaggi. Non mi piace l'intero progetto. Sono persone che, se venissero a casa tua, ti farebbero scappare dalla porta sul retro.