Peacemaker 2: Joel Kinnaman fa chiarezza su un possibile ritorno di Rick Flag Jr

Pubblicazione: 07 ottobre alle 11:09

Joel Kinnaman ha interpretato Rick Flag Jr. sul grande schermo e, intervistato da ScreenRant, ha parlato della possibilità di un suo ritorno nel DC Universe dopo un post che sembrava aver anticipato una sua apparizione nella stagione 2 di Peacemaker.

Il suo personaggio, in precedenza, era stato al centro delle storie poposte nel film Sucide Squad del 2016 e nel successivo The Suicide Squad del 2021.

Alcuni mesi fa il regista Peter Sollett aveva condiviso un post per celebrare la fine delle riprese dei nuovi episodi con star John Cena e aveva taggato anche Kinnaman, per poi cancellarlo.

Non so cosa dire. Quello è ridicolo. Non tornerei mai. Non sarei mai in uno show simile. Non è quello che faccio. Non lo è davvero.

Joel ha quindi risposto a una domanda diretta sulla possibilità che sia coinvolto nelle puntate inedite spiegando:

Nonostante la dichiarazione dell'attore, molti fan del DC Universe sono ancora convinti che si trattasse di uno spoiler, considerando inoltre che nella seconda stagione entrerà in scena anche Rick Flag Senior, interpretato da Frank Grillo, che è, ovviamente, il padre del personaggio di Kinnaman. James Gunn ha anticipato che tra Christopher Smith e Flag Senior ci sono dei conti in sospeso, probabilmente legati al fatto che Peacemaker ha ucciso suo figlio nel film The Suicide Squad. Joel potrebbe quindi apparire in alcuni flashback o se il regista abbia trovato un modo per farlo rientrare inaspettatamente in scena. Per ora, tuttavia, bisognerà attendere ulteriori sviluppi.