Peaky Blinders: per il film Steven Knight promette un cast pieno di volti nuovi

Pubblicazione: 18 settembre alle 12:44

Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, ha promesso un cast sconvolgente per il film in arrivo, pieno di volti nuovi.

Rebecca Ferguson e Barry Keoghan sono già stati annunciati nel cast del film al fianco di Cillian Murphy, che riprenderà il ruolo di Tommy Shelby, leader dell'omonima famiglia di gangster di Birmingham.

Abbiamo annunciato Rebecca Ferguson, abbiamo annunciato Barry Keoghan, abbiamo altri annunci in arrivo. È ambientato nella Seconda Guerra Mondiale ed è davvero bello.

Ospite della RTS London Convention, Knight ha detto:

Alla regia sarà impegnato Tom Harper (Heart of Stone) e, attualmente, il lungometraggio non ha ancora un titolo ufficiale. Il filmmaker si è già occupato della realizzazione di alcuni episodi della prima stagione.

Le riprese inizieranno nei prossimi mesi e la sceneggiatura è firmata da Steven Knight, coinvolto anche come produttore in collaborazione con Caryn Mandabach, Murphy e Guy Heeley.

BBC Film sarà coinvolta nella realizzazione del lungometraggio, di cui non sono stati svelati i dettagli della trama.

Il film di Peaky Blinders arriverà prossimamente su Netflix.