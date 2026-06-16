Per mesi tutti hanno creduto alla sua gravidanza: il nuovo documentario Netflix racconta una bugia diventata un incubo reale

Pubblicazione: 16 giugno alle 12:43

Molti documentari true crime raccontano omicidi, indagini e processi. Maternal Instinct: Il caso di Taylor Parker, arrivato su Netflix il 12 giugno, parte da uno dei crimini più scioccanti degli ultimi anni negli Stati Uniti, ma trova la sua forza in qualcosa di ancora più inquietante dell’omicidio stesso. Prima della violenza, prima dell’arresto e prima del processo, c’è stata una menzogna. Una menzogna costruita giorno dopo giorno, alimentata per mesi e accettata da decine di persone senza che nessuno riuscisse davvero a vedere cosa stava accadendo.

Una scena di Maternal Instinct (fonte: Netflix)

Il documentario diretto da Jessica Dimmock. Non si trattava di una semplice bugia raccontata una volta e poi dimenticata. Parker aveva costruito una realtà alternativa completa di fotografie, ecografie, feste per rivelare il sesso del bambino, acquisti per la futura neonata e continui aggiornamenti sui social network. Ogni dettaglio sembrava confermare la gravidanza. Ogni elemento contribuiva a rendere quella storia sempre più credibile.

È proprio questo il tema più interessante affrontato da Maternal Instinct: non il crimine in sé, ma il modo in cui una narrazione costruita con attenzione possa diventare più forte della realtà. Il documentario mostra come Parker sia riuscita a creare un’identità completamente diversa dalla propria, sostenendo di essere l’erede di una ricca famiglia legata all’industria petrolifera, inventando patrimoni inesistenti e coinvolgendo chiunque la circondasse in una rete di menzogne sempre più elaborate.

Oggi siamo abituati a pensare che internet renda più facile verificare le informazioni, ma la storia raccontata da Netflix suggerisce il contrario. Più una persona appare sicura, coerente e costante nella propria versione dei fatti, più diventa difficile metterla in discussione. Nessuno voleva credere che una gravidanza potesse essere simulata per mesi. Nessuno immaginava che il pancione mostrato nelle fotografie fosse una protesi acquistata online.

Il documentario dedica molto spazio alle persone che hanno vissuto questa vicenda in prima persona, ed è proprio qui che emerge il suo aspetto più tragico. Wade Griffin, il compagno di Parker, racconta di aver creduto a tutto. Le restrizioni dovute alla pandemia offrivano una spiegazione plausibile per l’assenza di visite mediche condivise e per la mancanza di verifiche indipendenti. Ogni dubbio trovava una risposta. Ogni incongruenza veniva assorbita da una storia che sembrava avere sempre una giustificazione pronta.

Una scena di Maternal Instinct (fonte: Netflix)

Quando il documentario arriva all’omicidio di Reagan Simmons Hancock, il racconto assume inevitabilmente toni più cupi. La giovane madre di New Boston era realmente incinta e aveva conosciuto Parker in circostanze del tutto ordinarie. Quello che accadde nell’ottobre del 2020 sconvolse l’intero Paese e trasformò una storia di manipolazione in uno dei casi criminali più scioccanti degli ultimi anni. Jessica Dimmock evita però di trasformare la tragedia in uno spettacolo morboso. Il suo interesse principale rimane comprendere come si sia arrivati a quel punto e quali segnali siano stati ignorati lungo il percorso.

La vicenda assume contorni ancora più inquietanti quando emergono i dettagli delle indagini. Parker non si limitava a mentire sulla gravidanza, ma utilizzava telefoni usa e getta, creava indirizzi email falsi, impersonava professionisti inesistenti e arrivava persino a inviarsi lettere minatorie. Più il castello di bugie cresceva, più diventava difficile distinguere dove finisse la manipolazione e dove iniziasse la convinzione personale. Il documentario non cerca diagnosi semplicistiche né spiegazioni rassicuranti, lasciando che siano i fatti a mostrare la complessità del caso.

Come molti dei migliori documentari true crime contemporanei, Maternal Instinct non lascia lo spettatore impressionato soltanto dalla brutalità del crimine. Ciò che rimane davvero impresso è la facilità con cui una realtà inventata può diventare credibile quando viene alimentata abbastanza a lungo. In un’epoca dominata dai social media, dalle identità costruite online e dalle narrazioni personali accuratamente curate, il caso di Taylor Parker appare meno distante di quanto vorremmo pensare. Ed è proprio questa vicinanza a renderlo così terrificante.