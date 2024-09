Svelati i piani originali per Scarlet Witch in Doctor Strange 2: "La bozza originale le rendeva molta più giustizia"

Pubblicazione: 16 settembre alle 12:00

In un thread su Twitter, Beau DeMayo, sceneggiatore e creatore dell’acclamata serie animata Disney+ X-Men '97, ha commentato una serie di leak e voci di corridoio sul destino originale di Wanda in Doctor Strange nel multiverso della follia.

Stando alle voci in questione , pare che Wanda originariamente fosse “l’eroina e non la cattiva” mentre avremmo dovuto avere “Incubo come antagonista principale, con Wanda che aiutava Doctor Strange a sconfiggerlo”. I leak affermano inoltre che i cambiamenti che hanno poi portato al film per come lo abbiamo visto in sala siano stati fatti in seguito all’intervento die di(sceneggiatore del film) il quale “non aveva visto Wandavision e voleva che Wanda fosse l’antagonista principale, arrivando a cambiare radicalmente la trama originale del film”.

Demayo non solo ha confermato quanto sopra riportato, ma ha anche aggiunto altri dettagli sulla trama originale di Doctor Strange nel multiverso della follia e sul destino di Wanda che potete leggere qui di seguito:

La bozza originale del film le rendeva molta più giustizia. Wanda era con Strange, a recuperare le forze dopo quello che era successo a Westview, distrutta dai sensi di colpa per ciò che aveva fatto. Aiutava lui, Wong e Chavez (alla quale lei stessa faceva da mentore) a sconfiggere Incubo attraverso tutto il Multiverso, dove incontrava molte sue varianti, felici con i suoi figli. Solo dopo che il mondo come lo conosciamo fosse stato messo in salvo - e resasi conto di non riuscire a resistere alla tentazione di fuggire in un Multiverso in cui poteva stare con i suoi figli - Wanda, in lacrime, abbandonava da Strange e, nell’atto disperato di fuggire, finiva per decapitare Wong che cercava di impedirglielo. Quello sarebbe stato il grande colpo di scena finale del film. Il tutto aveva molto più senso e Wanda, fedele a se stessa, anche mentre fuggiva si sarebbe trovata distrutta e devastata dal senso di colpa in pieno stile fumetto, voltandosi verso Strange e chiedendogli perdono, per poi svanire lasciando lo stregone a piangere il corpo senza vita dell’amico.

Le parole di DeMayo sono ulteriormente avvalorate e confermate da una serie di concept ufficiali, trapelati lo scorso febbraio, in cui era presente un artwork della decapitazione di Wong:

Il destino di Wanda all'interno dell'Universo Marvel è ancora incerto e, data la sua presunta morte alla fine di Doctor Strange nel multiverso della follia, non sappiamo ancora se e come potrebbe tornare, anche se la presenza di Avengers: Secret Wars nel futuro dei Marvel Studios può far tornare a sperare tutti i fan di Scarlet Witch.