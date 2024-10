Pretty Princess 3 si farà, scelta la regista

Pubblicazione: 04 ottobre alle 18:07

Anne Hathaway qualche mese fa aveva lasciato intendere che qualcosa stesse bollendo in pentola e in effetti è ufficiale: la Disney ha messo in lavorazione The Princess Diaries 3, progetto che farà da seguito a Pretty Princess e Principe azzurro cercasi, arrivati nel 2001 e nel 2004.

Alla regia troveremo Adele Lim, che tornerà a collaborare con la Disney dopo aver scritto il film d'animazione Disney del 2021, Raya e l'ultimo drago.

"In qualità di fan sfegatata del Pretty Princess originale, sono così entusiasta di far parte del terzo capitolo di questo amato franchise" ha commentato Lim. "Non vediamo l'ora di celebrare i suoi valori fondamentali di potere femminile, gioia e guida con il pubblico di tutto il mondo".

Al momento il cast non è stato annunciato, ma a dispetto dei dubbi espressi qualche tempo fa, è da escludere che un sequel venga messo in cantiere senza Julie Andrews e Anne Hathaway.