Profilo falso e bugie: in arrivo su Mediaset Infinity, l'attesissima serie turca con la star di Le ali del sogno

Pubblicazione: 03 giugno alle 16:03

L'estate 2026 si preannuncia incandescente per gli appassionati di serie televisive turche. Mediaset Infinity arricchisce il proprio catalogo con una nuova dizi che promette di catturare l'attenzione del pubblico italiano, già conquistato dalle produzioni provenienti dalla Turchia. Atto d'infedeltà, titolo originale Between the World and Us, sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma a partire da mercoledì 10 giugno 2026, con i primi sei episodi accessibili dal primo giorno.



A guidare questa nuova avventura televisiva c'è un volto ormai familiare agli spettatori italiani: Demet Özdemir. L'attrice turca ha già dimostrato il suo carisma interpretando Sanem Aydin in DayDreamer - Le ali del sogno, serie che ha appassionato milioni di telespettatori, e più recentemente Zeynep Goksu in My Home My Destiny. Il suo ultimo ruolo è stato quello della dottoressa Farah nella serie Il mio nome Farah, che ha consolidato ulteriormente la sua popolarità nel nostro Paese.



In Atto d'infedeltà, Özdemir veste i panni di İlkin, una caporedattrice di successo che lavora per una prestigiosa rivista femminile di Istanbul. Apparentemente, la sua vita è perfetta: carriera brillante, riconoscimento professionale e una relazione con Tolga, un celebre attore interpretato da Buğra Gülsoy. Eppure, sotto la superficie di questa esistenza invidiabile, si nasconde una profonda crisi che sta minando le fondamenta della coppia.

Tolga attraversa un momento delicato legato alla nuova serie televisiva di cui è protagonista. Questo stress professionale si riflette inevitabilmente sul rapporto con İlkin, che percepisce una distanza crescente tra loro. Nonostante l'amore che prova per il compagno, la donna sente di non riuscire più a comunicare con lui come un tempo, come se un muro invisibile si fosse eretto tra loro. È in questo contesto di fragilità emotiva che İlkin prende una decisione tanto audace quanto pericolosa.



Per mettere alla prova i sentimenti di Tolga e verificare la solidità del loro legame, la protagonista crea un profilo social falso attraverso il quale inizia a contattarlo. Si presenta come una donna misteriosa di nome Berlin e instaura con lui una conversazione virtuale. Quello che doveva essere un semplice test, un modo per capire se l'attore fosse ancora innamorato di lei o se ci fossero altre donne nella sua vita, si trasforma rapidamente in qualcosa di incontrollabile.



Quando Tolga, ignaro di star comunicando con la propria compagna, chiede di incontrare Berlin di persona, İlkin si trova davanti a un dilemma. Per non essere scoperta e non far crollare l'intera messinscena, coinvolge Sinem, una giovane stagista della redazione interpretata da Hafsanur Sancaktutan. Le chiede di impersonare Berlin durante l'appuntamento, convinta di poter gestire la situazione e di riuscire a scoprire la verità sui sentimenti del fidanzato.

Quello che la caporedattrice non aveva previsto è che tra Sinem e Tolga nascesse una connessione autentica, un legame che va oltre il gioco di ruolo inizialmente concordato. L'esperimento sfugge completamente di mano a İlkin, che si ritrova a osservare impotente le conseguenze delle proprie azioni. La bugia iniziale, nata dal desiderio di salvare la relazione, rischia invece di distruggerla definitivamente, coinvolgendo nel caos emotivo anche persone innocenti. Nel corso degli episodi, la narrazione si arricchisce di nuovi personaggi. Entra in scena Kenan, un operatore olistico che aiuterà İlkin a fare i conti con se stessa e a rimettere ordine nella propria vita.

tra successo professionale e felicità personale.. La trama gioca con la tensione crescente, con i segreti che si stratificano uno sull'altro e con le identità che si confondono tra realtà e finzione., dove le persone possono costruire profili alternativi e nascondere la propria vera identità,insieme al cofanetto completo della stagione. Questa strategia di rilascio permette agli spettatori di immergersi nella storia e di alimentare l'attesa per il finale.