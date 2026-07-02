Project Hail Mary arriva su Prime Video: il kolossal sci-fi con Ryan Gosling sta per sbarcare in streaming

Pubblicazione: 02 luglio alle 08:30

L'attesa è finalmente finita per chi ha perso al cinema uno dei più grandi successi sci-fi degli ultimi anni. Project Hail Mary, il kolossal spaziale diretto da Phil Lord e Christopher Miller con Ryan Gosling protagonista, sbarca su Prime Video venerdì 3 luglio, giusto in tempo per il weekend del 4 luglio. Un tempismo perfetto per chi cerca un blockbuster da gustare durante le festività estive.

La notizia arriva dopo un percorso distributivo particolare che ha visto il film approdare inizialmente sudue settimane fa, prima di migrare sulla più popolare piattaforma di. Una strategia che ha sollevato non poche domande tra gli appassionati, ma che alla fine si è rivelata vincente sotto ogni punto di vista. Ad ogni modo, tratto dall'omonimo romanzo di Andy Weir, lo stesso autore di The Martian,, un insegnante di scuola media ed ex biologo molecolare che si risveglia da un coma indotto a bordo di una navicella interstellare.

Senza memoria e disorientato, Grace deve lentamente ricostruire i frammenti del suo passato per capire perché si trova lì: è stato scelto per una missione disperata volta a salvare la Terra da una catastrofe globale causata dal raffreddamento del Sole. Il film ha rappresentato un trionfo sia di critica che di pubblico. Uscito nelle sale a marzo 2026, ha collezionato recensioni entusiastiche quasi unanimi e ha incassato oltre 683 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Un risultato straordinario che ha addirittura superato l'incasso di The Martian, l'adattamento cinematografico del precedente romanzo di Weir diretto da Ridley Scott. Con un budget di produzione di 248 milioni di dollari, Project Hail Mary è diventato uno dei maggiori successi commerciali dell'anno, con il film in grado di dominare per settimane la classifica dei maggiori incassi del 2026, prima di essere scalzato da Super Mario Galaxy Il Film e dal biopic Michael, mantenendo comunque saldamente la terza posizione. Un traguardo notevole per una pellicola sci-fi originale in un panorama cinematografico sempre più dominato da franchise e sequel.

Ora, con l'approdo suè destinato a raggiungere un pubblico ancora più vasto. Il weekend del 4 luglio rappresenta tradizionalmente uno dei momenti di maggior consumo di contenuti streaming negli, con famiglie e amici riuniti alla ricerca di blockbuster da guardare insieme. E con idi avventura spaziale firmati da due maestri dell'animazione e del cinema d'azione come, il film ha tutto per dominare le classifiche della piattaforma.

Per chi non avesse familiarità con il duo registico, Phil Lord e Christopher Miller sono i creativi dietro successi come The Lego Movie, Spider-Man: Un nuovo universo e la serie tv Clone High. Il loro approccio visionario e la capacità di bilanciare emozione, humor e spettacolo visivo hanno trovato terreno fertile nel materiale di Weir, già noto per la sua abilità nel rendere accessibili concetti scientifici complessi attraverso storie umane coinvolgenti.

Ryan Gosling conferma ancora una volta la sua versatilità interpretando Ryland Grace, un uomo chiamato ad affrontare una missione impossibile per salvare l'umanità. Accanto a lui spicca James Ortiz nei panni del misterioso Rocky, uno dei personaggi più amati del film, mentre la sceneggiatura di Drew Goddard, già autore di The Martian, riesce a trasporre sullo schermo le complesse idee scientifiche del romanzo di Andy Weir senza sacrificare ritmo ed emozione.

Rocky in Project Hail Mary, fonte: Amazon

Dal punto di vista tecnico, Project Hail Mary colpisce per gli spettacolari effetti visivi e per la ricostruzione dello spazio profondo, alternando sequenze di grande impatto a momenti più intimi e riflessivi. Anche il nuovo trailer pubblicato da Prime Video mette in mostra la portata epica dell'avventura, tra scenari cosmici mozzafiato e una storia che resta sorprendentemente umana.

Per chi ha amato il romanzo di Andy Weir si tratta di un adattamento molto fedele, mentre chi lo scoprirà per la prima volta troverà un blockbuster capace di unire spettacolo, tensione e fantascienza senza risultare mai ostico. Dopo aver conquistato il pubblico, Project Hail Mary si prepara ora a raggiungere milioni di spettatori anche in streaming, confermandosi il film di fantascienza più amato del 2026.