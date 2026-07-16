Prossimamente su Netflix, Robert De Niro e Michael Keaton in un thriller in stile Mindhunter
The Whisper Man - L'uomo dei sussurri con Robert De Niro arriva su Netflix il 28 agosto 2026. Thriller psicologico sul rapimento di un bambino e un serial killer.
Il prossimo 28 agosto, Netflix rilascerà The Whisper Man - L'uomo dei sussurri, thriller psicologico ad alta tensione che segna il ritorno di Robert De Niro nei panni di un detective ossessionato dai demoni del passato. Accanto a lui, Adam Scott si cala nel ruolo di un padre disperato la cui vita viene stravolta dall'incubo peggiore che un genitore possa vivere: il rapimento del proprio figlio di otto anni. Basato sul bestseller omonimo di Alex North, il film porta sullo schermo una storia che intreccia investigazione criminale, traumi familiari e un mistero che affonda le radici in un caso irrisolto. Scott interpreta Tom Kennedy, uno scrittore di gialli che si trova catapultato dentro la trama più oscura che avrebbe potuto immaginare.Quando suo figlio scompare, tutti gli indizi sembrano puntare verso The Whisper Man, un famigerato serial killer di bambini che aveva terrorizzato la comunità anni prima, prima di essere catturato e rinchiuso proprio grazie all'investigazione condotta dal Detective Pete Willis, il padre di Tom da cui è ormai completamente estraniato. La disperazione spinge Tom a fare l'unica cosa che pensava non avrebbe mai fatto: chiedere aiuto a suo padre. Il riavvicinamento tra i due uomini diventa il fulcro emotivo del film, mentre il tempo scorre inesorabile e il cerchio attorno al bambino scomparso si stringe. Ma quanto è davvero certo che l'uomo dietro le sbarre sia il vero colpevole?
Il trailer lascia intendere che ci siano verità nascoste nell'indagine originale, segreti che De Niro avrebbe custodito per decenni e che ora potrebbero essere la chiave per salvare suo nipote. Il cast assemblato per The Whisper Man è di quelli che fanno brillare gli occhi agli appassionati di cinema. Oltre a De Niro e Scott, il film può vantare la presenza di Michelle Monaghan, candidata ai Golden Globe, che interpreta la Detective Amanda Beck. Ci sono anche Michael Keaton in un ruolo misterioso, quello di Francis Carter, e John Carroll Lynch, volto noto agli appassionati di serie crime per il suo ruolo in Ballard.
La regia è affidata a James Ashcroft, che aveva già dimostrato la sua capacità di orchestrare tensione e atmosfera con The Rule of Jenny Pen. La sceneggiatura nasce dalla collaborazione tra Ben Jacoby, che aveva lavorato al controverso e acclamato The First Omen, e Chase Palmer, uno degli sceneggiatori dietro l'adattamento di IT di Andy Muschietti. Una combinazione che promette una narrazione serrata, capace di bilanciare l'orrore psicologico con l'indagine procedurale. The Whisper Man rappresenta un ulteriore tassello nella collaborazione sempre più stretta tra Netflix e i fratelli Anthony e Joe Russo.Il film si inserisce anche in una tendenza molto precisa di Netflix: l'adattamento di romanzi crime di grande successo. La piattaforma ha dimostrato di saper trasformare in fenomeni globali le opere di autori come Harlan Coben, il cui Ovunque tu sia ha scalato la classifica dei contenuti più visti della piattaforma in tempo record. Anche le serie tratte dai romanzi di Jo Nesbø, con il Detective Harry Hole, hanno raccolto consensi e visualizzazioni notevoli, mentre His & Hers con Jon Bernthal e Tessa Thompson ha conquistato la decima posizione nella classifica dei titoli più visti di sempre su Netflix dopo il debutto nel gennaio 2026.
Questo nuovo thriller potrebbe seguire la stessa traiettoria, soprattutto considerando il paragone che molti hanno già tracciato con Mindhunter, la serie cult di David Fincher che ha lasciato un vuoto incolmabile nel catalogo Netflix dopo la sua cancellazione. The Whisper Man sembra possedere gli stessi ingredienti: psicologia criminale approfondita, atmosfere claustrofobiche, indagini che scavano nell'oscurità dell'animo umano. Se il passaparola sarà favorevole, potrebbe facilmente entrare nella Top 10 dei film più visti sulla piattaforma, seguendo l'esempio di Leave the World Behind e War Machine con Alan Ritchson.