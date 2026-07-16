Prossimamente su Netflix, Robert De Niro e Michael Keaton in un thriller in stile Mindhunter

Pubblicazione: 16 luglio alle 14:00

Il prossimo 28 agosto, Netflix rilascerà The Whisper Man - L'uomo dei sussurri, thriller psicologico ad alta tensione che segna il ritorno di Robert De Niro nei panni di un detective ossessionato dai demoni del passato. Accanto a lui, Adam Scott si cala nel ruolo di un padre disperato la cui vita viene stravolta dall'incubo peggiore che un genitore possa vivere: il rapimento del proprio figlio di otto anni. Basato sul bestseller omonimo di Alex North, il film porta sullo schermo una storia che intreccia investigazione criminale, traumi familiari e un mistero che affonda le radici in un caso irrisolto. Scott interpreta Tom Kennedy, uno scrittore di gialli che si trova catapultato dentro la trama più oscura che avrebbe potuto immaginare.

Quando suo figlio scompare, tutti gli indizi sembrano puntare verso, prima di essere catturato e rinchiuso proprio grazie all'investigazione condotta dal Detective Pete Willis, il padre di Tom da cui è ormai completamente estraniato. Il riavvicinamento tra i due uomini diventa il fulcro emotivo del film, mentre il tempo scorre inesorabile e il cerchio attorno al bambino scomparso si stringe.

Il trailer lascia intendere che ci siano verità nascoste nell'indagine originale, segreti che De Niro avrebbe custodito per decenni e che ora potrebbero essere la chiave per salvare suo nipote. Il cast assemblato per The Whisper Man è di quelli che fanno brillare gli occhi agli appassionati di cinema. Oltre a De Niro e Scott, il film può vantare la presenza di Michelle Monaghan, candidata ai Golden Globe, che interpreta la Detective Amanda Beck. Ci sono anche Michael Keaton in un ruolo misterioso, quello di Francis Carter, e John Carroll Lynch, volto noto agli appassionati di serie crime per il suo ruolo in Ballard.

La regia è affidata a James Ashcroft, che aveva già dimostrato la sua capacità di orchestrare tensione e atmosfera con The Rule of Jenny Pen. La sceneggiatura nasce dalla collaborazione tra Ben Jacoby, che aveva lavorato al controverso e acclamato The First Omen, e Chase Palmer, uno degli sceneggiatori dietro l'adattamento di IT di Andy Muschietti. Una combinazione che promette una narrazione serrata, capace di bilanciare l'orrore psicologico con l'indagine procedurale. The Whisper Man rappresenta un ulteriore tassello nella collaborazione sempre più stretta tra Netflix e i fratelli Anthony e Joe Russo.