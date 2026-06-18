È in carcere per aver ucciso suo figlio, poi una foto mette in discussione tutto nella nuova serie Netflix

Pubblicazione: 18 giugno alle 12:12

Harlan Coben ha costruito gran parte del proprio successo attorno a un’idea molto semplice: prendere una certezza apparentemente incontestabile e distruggerla nel giro di pochi minuti. È un meccanismo che ritorna spesso nei suoi romanzi e nei numerosi adattamenti prodotti da Netflix negli ultimi anni. Con Ovunque tu sia, la nuova miniserie disponibile da oggi 18 giugno, questo principio viene portato all’estremo attraverso una premessa semplice e devastante.

Una scena di Ovunque tu sia (fonte: Netflix)

David Burroughs sta scontando l’ergastolo per l’omicidio del figlio. Per la giustizia il caso è chiuso, per l’opinione pubblica non esistono dubbi e per chi lo circonda non rimane altro che accettare la tragedia. La sua vita è ormai ridotta a una routine fatta di rimpianti, isolamento e disperazione.. È un dettaglio apparentemente piccolo, ma sufficiente a distruggere ogni certezza costruita negli anni. Se quel ragazzo fosse davvero Matthew, significherebbe che qualcuno ha mentito. Significherebbe che l’intera vicenda che ha portato David in prigione nasconde una verità diversa. E significherebbe soprattutto che un uomo potrebbe aver passato anni dietro le sbarre per un crimine mai commesso.

È proprio questa domanda a rendere Ovunque tu sia diverso da molti thriller investigativi contemporanei. L’obiettivo non è soltanto trovare un colpevole o risolvere un mistero. La serie ruota attorno alla fragilità della verità stessa. Quanto possiamo fidarci di ciò che crediamo di sapere? Quanto è solida una convinzione quando basta una singola fotografia per farla vacillare?

A portare quella foto a David è Rachel, giornalista investigativa ed ex cognata dell’uomo. Anche lei non ha mai smesso di interrogarsi su alcuni aspetti della vicenda e diventa il punto di partenza di un’indagine che si allarga progressivamente ben oltre il caso originale.

La serie abbandona rapidamente la struttura del classico dramma giudiziario per trasformarsi in una caccia alla verità sempre più pericolosa. David non è soltanto un uomo che cerca delle risposte. È un detenuto che tenta di dimostrare la propria innocenza mentre viene inseguito dalle autorità e costretto a mettere in discussione tutto ciò che pensava di sapere sul proprio passato. Più si avvicina alla verità, più diventa evidente che molte persone hanno interesse a mantenerla nascosta.

Questo continuo slittamento tra verità e menzogna è il vero marchio di fabbrica di Harlan Coben. Le sue storie non si limitano a costruire un mistero, ma giocano con le certezze dello spettatore, ribaltandole ogni volta che sembrano ormai consolidate. In Ovunque tu sia questo meccanismo è particolarmente evidente: la serie invita continuamente a riconsiderare ciò che si è visto, trasformando ogni nuova rivelazione in un motivo per dubitare della precedente.

Una scena di Ovunque tu sia (fonte: Netflix)

Ad aiutare il racconto c’è un cast guidato da Sam Worthington, che interpreta David come un uomo consumato dal dolore ma incapace di arrendersi. Accanto a lui troviamo Britt Lower, conosciuta soprattutto per Scissione, nel ruolo di Rachel. Insieme rappresentano il cuore emotivo della storia, molto più importante degli inseguimenti e dei colpi di scena che scandiscono la narrazione.

Anche se la serie contiene tutti gli ingredienti tipici del thriller contemporaneo, il suo vero motore resta il legame tra un padre e un figlio. Al centro non c’è soltanto la ricerca della verità, ma la speranza ostinata che qualcosa di impossibile possa essere reale. È una motivazione semplice, universale e profondamente umana che permette alla storia di mantenere una forte componente emotiva anche nei momenti più adrenalinici.

Dopo numerosi adattamenti ambientati tra Regno Unito ed Europa, Ovunque tu sia segna anche un cambiamento importante per l’universo televisivo di Harlan Coben, diventando il primo progetto Netflix interamente ambientato negli Stati Uniti. Ma al di là dell’ambientazione, ciò che conta davvero è che la serie continua a fare ciò che gli appassionati dello scrittore cercano da anni: prendere una certezza assoluta e trasformarla in un enigma. E tutto comincia con una fotografia che non dovrebbe esistere.