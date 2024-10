Quando esce Virgin River 6: la data, le anticipazioni e le prime foto della serie Netflix!

Pubblicazione: 08 ottobre alle 12:22

Netflix ha finalmente rivelato la data di uscita della sesta stagione di Virgin River, una delle serie originali di maggior successo in assoluto sulla piattaforma streaming.

Cosa succede in Virgin River 6? Le anticipazioni

Tutti e 10 gli episodi della stagione 6 arriveranno il 19 dicembre, in tempo per le vacanze di Natale. La serie riprenderà pochi mesi dopo dove era stata interrotta negli episodi natalizi della quinta stagione, in primavera, con Mel (Alexandra Breckenridge) e Jack (Martin Henderson) che pianificano il loro matrimonio, Mel che cerca di saperne di più sul suo padre biologico, Everett (John Allen Nelson), e Preacher (Colin Lawrence) che affronta il processo imminente per la morte di Wes (Steve Bacic).

La sinossi di Netflix recita:

Sullo sfondo delle romantiche nozze primaverili di Mel e Jack, questa sesta stagione promette nuove sorprese e colpi di scena, triangoli amorosi sempre più intensi, piacevoli drammi matrimoniali e segreti emersi dal passato del padre di Mel che ci riporteranno alla magia e al misticismo di Virgin River negli anni '70.

Nelle immagini dei flashback diffuse qualche tempo fa abbiamo dato un primo sguardo alle versioni più giovani dei genitori di Mel ( che presto saranno protagonisti di uno spin-off ), mentre grazie alle nuove immagini oggi diamo un'occhiata a diverse delle coppie principali della serie.

Vediamo quindi una pensierosa Mel che abbraccia Jack; Brady (Benjamin Hollingsworth) che parla con quella che potrebbe essere Lark (Elise Gatien), Muriel (Teryl Rothery) e Cameron (Mark Ghanimé) che sembrano impegnati in una conversazione complicata; Mike (Marco Grazzini) e Brie (Zibby Allen) sorridenti; Doc (Tim Matheson) e Hope (Annette O'Toole) con un cavallo; Preacher e Kaia (Kandyse McClure) in cucina... e Denny (Kai Bradbury) e Lizzie (Sarah Dugdale) in dolce attesa.

Parlando con EW, lo showrunner Patrick Sean Smith ha anticipato che Everett e la complicata storia del padre di Mel avranno un ruolo importante nella sesta stagione. "Avrà sicuramente un ruolo significativo nella trama di Mel", ha detto.

Smith ha spiegato poi a Tudum che “Mel e Jack continueranno il loro percorso verso la genitorialità, trasformando anche la fattoria di Lilly (Lynda Boyd) nella loro casa dei sogni”.

Le riprese si sono svolte come sempre a Vancouver, in Canada: "L'ultima volta che ci siamo visti tutti era la fine del 2022", spiega Smith. "Quindi è incredibile essere di nuovo tutti insieme".

Virgin River 6: le foto