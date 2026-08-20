Questa serie animata su Prime Video fa satira sull'America post-11 settembre (con il 100% di gradimento)

Pubblicazione: 20 agosto alle 18:00

Nel panorama affollato delle serie animate comedy, dove giganti come I Simpson, I Griffin e South Park dominano da decenni, emerge un nuovo contendente che sta già facendo parlare di sé. Prime Video ha appena lanciato #1 Happy Family USA, la nuova creazione di Ramy Youssef, comedian e attore già noto per la sua acclamata serie Ramy su Hulu. E i primi segnali sono più che promettenti: la serie ha debuttato con un raro punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes. Ambientata nei primi anni Duemila, #1 Happy Family USA racconta le vicende dei Hussein, una famiglia musulmana "decisamente-non-sospetta" che cerca di sopravvivere nell'America post-11 settembre.

La premessa è molto audace: trasformare uno dei periodi più bui della storia americana recente in una commedia animata che, secondo i primi recensori, riesce a essere allo stesso tempo graffiante, intelligente e sorprendentemente divertente.. Al momento della pubblicazione delle prime recensioni, il consenso critico era unanime: cinque recensioni su cinque positive, un risultato che pochissime serie riescono a ottenere al lancio. Certo,, ma l'entusiasmo iniziale della critica specializzata lascia ben sperare.

La trama ufficiale descrive gli Hussein come "la famiglia musulmana più patriottica, più pacifica e decisamente-non-sospetta dell'Amreeka post-11 settembre", giocando ironicamente proprio su quegli stereotipi e quelle paranoie che caratterizzarono quel periodo storico. È una satira che non ha paura di spingersi oltre i confini del politically correct, proprio perché il suo obiettivo è smontare dall'interno l'ipocrisia della correttezza politica e le sue conseguenze spesso paradossali per chi cerca semplicemente di esistere. La serie è co-creata da Ramy Youssef insieme a Pam Brady, veterana di South Park, un pedigree che garantisce quella particolare miscela di irriverenza intelligente e critica sociale che ha reso il cartone di Comedy Central un fenomeno culturale duraturo.

Il cast vocale include, oltre allo stesso Youssef, nomi come Alia Shawkat, Mandy Moore, Chris Redd, Salma Hindy, Randa Jarrar, Akaash Singh e Whitmer Thomas. C'è un'altra buona notizia per chi si innamorerà della famiglia Hussein: Amazon Studios ha ordinato la serie direttamente con un contratto per due stagioni. Una mossa che dimostra la fiducia del colosso dello streaming nel progetto, anche se per ora non ci sono informazioni precise su quando debutterà la seconda stagione. In un'epoca in cui l'animazione per adulti sta vivendo una nuova golden age, con piattaforme streaming che investono massicciamente nel genere, #1 Happy Family USA sembra aver trovato la sua voce distintiva. Non è solo l'ennesima comedy animata: è un tentativo riuscito di usare il linguaggio dell'animazione per affrontare temi complessi come identità, integrazione, pregiudizio e paranoia post-traumatica collettiva.

, anzi, che proprio attraverso la risata si possano smascherare assurdità e contraddizioni che un approccio troppo solenne rischierebbe di santificare. Venticinque anni dopo l'11 settembre, forse è arrivato il momento di guardare a quel periodo con occhi diversi, capaci di riconoscere non solo il dolore ma anche il grottesco, l'irrazionale, il paradossale.. Per chi cerca qualcosa di diverso dal solito menu delle commedie animate, potrebbe essere esattamente la sorpresa che non sapeva di aspettare.