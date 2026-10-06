Questa serie israeliana su Netflix ha vinto premi e diviso il pubblico: ecco perché tutti ne parlano

Pubblicazione: 06 ottobre alle 15:00

Quando Lior Raz ha deciso di raccontare la sua esperienza come agente segreto in Cisgiordania, probabilmente non immaginava che la sua storia personale sarebbe diventata uno dei fenomeni seriali più discussi degli ultimi anni. Fauda, che in arabo significa "caos", è molto più di una serie action ambientata nel conflitto israelo-palestinese: è il risultato di un'esperienza vissuta sulla propria pelle, trasformata in fiction con l'aiuto del giornalista Avi Issacharoff. La serie, prodotta da Yes - Satellite Television e disponibile su Netflix, ha rapidamente oltrepassato i confini di Israele, conquistando un pubblico internazionale affamato di storie autentiche e lontano dagli stereotipi hollywoodiani. Ma cosa rende Fauda così diversa dalle altre produzioni sul tema medio-orientale? Al centro della narrazione troviamo Doron Kavillio, interpretato dallo stesso Lior Raz, ex comandante di un'unità speciale israeliana che aveva creduto di aver chiuso con il suo passato dopo aver eliminato Taofik Hamed, noto come Abu-Ahmed o La Pantera.

Ritiratosi dal servizio attivo per dedicarsi alla cura del suo vigneto, Doron viene richiamato in azione quando scopre che il suo nemico storico è ancora vivo. Da quel momento, la caccia riprende, trascinando con sé una spirale di violenza, vendette e conseguenze che investono non solo i protagonisti, ma le loro famiglie e comunità.. Accanto a Doron e alla sua squadra, composta da personaggi come Moreno, interpretato da Yuval Segal, e Naor, ruolo affidato a Tsahi Halevi, la serie dedica ampio spazio anche alle figure palestinesi. Hisham Suliman nei panni di Taofik Hamed e Laëtitia Eïdo come la dottoressa Shirin Al Abed non sono semplici antagonisti, ma personaggi complessi, con motivazioni, legami affettivi e dilemmi morali che li rendono profondamente umani.. Ogni episodio, dalla durata di circa 45 minuti, è costruito come un tassello di un puzzle più ampio che si svela stagione dopo stagione. Le prime quattro stagioni, andate in onda tra il 2015 e il 2022, hanno mantenuto una struttura di 12 episodi ciascuna, mentre la quinta è attualmente in produzione con uscita prevista nel 2026.. Nel 2016, Fauda ha conquistato il premio come miglior serie drammatica agli Israeli Academy Awards, riconoscimento che si è ripetuto nel 2018. Ma il vero successo è arrivato con la distribuzione internazionale su Netflix, che ha permesso alla serie di raggiungere milioni di spettatori in tutto il mondo, Italia compresa.

Il successo di Fauda ha aperto la strada a una nuova generazione di serie israeliane che hanno trovato spazio nel mercato internazionale, dimostrando che esistono storie universali anche quando nascono da realtà geograficamente e culturalmente specifiche. La capacità di Raz e del suo team di trasformare un'esperienza personale in una narrazione che parla a tutti è forse la chiave di questo fenomeno. La quinta stagione, attualmente in lavorazione, si preannuncia particolarmente delicata. Ambientata dopo gli eventi del 7 ottobre, dovrà confrontarsi con un contesto ancora più complesso e doloroso, cercando di mantenere quell'equilibrio narrativo che ha caratterizzato le stagioni precedenti. Come riuscirà la serie a raccontare il momento più difficile della storia recente israeliana senza perdere la sua caratteristica capacità di mostrare l'umanità di tutti i protagonisti resta una delle domande più attese dagli spettatori affezionati?



