Questo anime dark fantasy giapponese sta dominando la classifica di Crunchyroll da 100 giorni

Pubblicazione: 05 agosto alle 17:00

Qualche mese fa, uno degli anime più acclamati dell'era moderna ha concluso la sua terza stagione con un finale che ha lasciato il pubblico senza fiato. Ma quello che sta accadendo ora sulle piattaforme di streaming va oltre ogni previsione: Jujutsu Kaisen ha appena raggiunto un traguardo straordinario, mantenendo la prima posizione nelle classifiche di Crunchyroll per 100 giorni consecutivi.

Non stiamo parlando di un successo improvvisato o di una moda passeggera. Jujutsu Kaisen, basato sul manga di Gege Akutami, ha debuttato il 3 ottobre 2020 conquistando fin da subito recensioni entusiastiche. In poco tempo è diventato il secondo anime più visto su Crunchyroll a livello globale, secondo solo a Black Clover, con spettatori in 71 paesi e territori, Stati Uniti inclusi. Ma quello che sta succedendo nel 2026 è di un'altra dimensione:

La serie racconta la storia di Yuji Itadori, uno studente liceale che si ritrova coinvolto in un mondo nascosto di maledizioni e stregoni. Dopo aver ingerito un dito maledetto appartenente a Sukuna, una delle entità più potenti e pericolose mai esistite, Yuji diventa l'ospite di questa maledizione e si unisce a un'organizzazione segreta di stregoni Jujutsu con l'obiettivo di eliminare Sukuna e proteggere l'umanità dalle forze oscure che la minacciano. È un dark fantasy che mescola azione adrenalinica, horror psicologico e una profondità emotiva rara nel panorama degli shonen.

Cosa rende Jujutsu Kaisen così irresistibile da meritare questa attenzione ossessiva? La risposta sta nella sua capacità di bilanciare elementi apparentemente contraddittori. Da un lato c'è l'azione pura, coreografata con una maestria cinematografica che raramente si vede in televisione, animata da MAPPA con uno stile visivo che mescola fluidità e impatto fisico. Dall'altro c'è una complessità narrativa che non sottovaluta mai l'intelligenza dello spettatore, con archi di personaggi che esplorano temi come il sacrificio, l'identità, il peso delle scelte e il costo del potere.



Il fatto che Jujutsu Kaisen (come anche questo anime con il 95% di gradimento) continui a dominare le classifiche mesi dopo la conclusione della terza stagione non è solo merito della qualità intrinseca dell'opera, ma anche del rapporto che ha costruito con il suo pubblico. È un anime che invita alla rilettura, che nasconde dettagli nei dialoghi e nelle composizioni visive, che premia chi presta attenzione. In un'epoca di consumo rapido e scrolling infinito, Jujutsu Kaisen chiede tempo, chiede presenza, chiede coinvolgimento.

E il pubblico risponde. Jujutsu Kaisen non è solo l'anime del momento. È diventato un punto di riferimento, un metro di paragone, un'esperienza condivisa che definisce questo momento della cultura pop giapponese. E se 100 giorni al primo posto vi sembrano tanti, preparatevi: questo è solo l'inizio.