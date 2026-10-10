Questo film con Johnny Depp su Prime Video è stato giudicato accurato da un "addetto ai lavori"

Pubblicazione: 10 ottobre alle 17:00

Quando si parla di film sulla mafia, la linea tra realtà e finzione hollywoodiana si fa sempre sottile. Donnie Brasco, il crime drama del 1997 diretto da Mike Newell con Johnny Depp e Al Pacino e disponibile su Prime Video, ha sempre goduto della reputazione di essere uno dei ritratti più fedeli della vita dentro Cosa Nostra. Ma quanto è davvero accurato? A rispondere è arrivato chi quella vita l'ha vissuta sulla propria pelle: Anthony Ruggiano Jr., ex membro della mafia che ha analizzato alcune delle scene più iconiche del film, assegnando un voto che ha sorpreso molti. Nel corso di un video prodotto da Insider, Ruggiano Jr. ha esaminato la sequenza del dirottamento dei camion in Donnie Brasco, una delle attività criminali più redditizie per le famiglie mafiose negli anni Settanta. Il suo verdetto è stato quasi unanime: nove su dieci per accuratezza. Un punteggio che conferma come il film, pur essendo un prodotto di intrattenimento, abbia saputo catturare l'essenza delle operazioni criminali dell'epoca con precisione quasi documentaristica.





La storia raccontata in Donnie Brasco non è frutto di fantasia.. Pistone riuscì a guadagnarsi la fiducia di Benjamin "Lefty Guns" Ruggiero, un sicario veterano interpretato magistralmente da Al Pacino, penetrando nei livelli più intimi dell'organizzazione criminale newyorkese. Ruggiano Jr., che ha vissuto in prima persona quell'ambiente e quegli anni, conferma che il film coglie nel segno soprattutto nella rappresentazione dei furti dei camion all'aeroporto JFK. "Lefty Guns era davvero un desperado, e quella crew erano grandi dirottatori",. Elettronica, ma soprattutto abbigliamento: jeans, giacche di pelle, tutto ciò che poteva essere rivenduto velocemente nei quartieri.. L'intero film beneficia della consulenza diretta di Joseph D. Pistone, che lavorò a stretto contatto con Johnny Depp e Al Pacino per assicurarsi che i loro personaggi fossero rappresentati fedelmente. Pistone non si limitò a raccontare aneddoti: aiutò gli attori a comprendere la psicologia, i codici non scritti, il linguaggio del corpo e le dinamiche di potere all'interno della famiglia criminale.. Donnie Brasco mostra un'organizzazione fatta di uomini invecchiati, frustrati, intrappolati in una gerarchia spietata dove la lealtà viene premiata con la sopravvivenza e il tradimento con la morte. Il personaggio di Lefty Guns incarna perfettamente questa tragedia: un soldato fedele per tutta la vita, mai promosso, costantemente umiliato, che vede in Donnie Brasco non solo un protetto ma quasi un figlio, ignaro del tradimento che si sta consumando.

Johnny Depp, all'epoca ancora lontano dai fasti di Jack Sparrow ma già un attore di culto dopo collaborazioni con Tim Burton, offre una performance contenuta e intensa. Il suo Pistone è un uomo costretto a vivere una doppia vita sempre più pesante, diviso tra il dovere verso l'FBI e l'affetto genuino che sviluppa per Lefty. Questa ambiguità morale è uno dei punti di forza del film, sostenuto da una sceneggiatura di Paul Attanasio che non cede mai alla tentazione di semplificare. Al Pacino, reduce da anni di ruoli sopra le righe, torna qui a una recitazione più misurata, restituendo un Lefty Guns malinconico e vulnerabile, un uomo che sa di essere arrivato alla fine della corsa ma continua a combattere per un briciolo di rispetto. La chimica tra i due attori è palpabile e costituisce il cuore emotivo del film, più ancora delle sparatorie o dei colpi di scena.



