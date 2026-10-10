Speciale The Social - Il prezzo della verità
SEGUICI
Privacy Policy Cookie Policy Disclaimer
FILM

Questo film con Johnny Depp su Prime Video è stato giudicato accurato da un "addetto ai lavori"

Un ex esponente della malavita ha elogiato questo film con Johnny Depp e Al Pacino per il suo realismo.

di Alba Rossi
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Amazon Prime Video
Film

Quando si parla di film sulla mafia, la linea tra realtà e finzione hollywoodiana si fa sempre sottile. Donnie Brasco, il crime drama del 1997 diretto da Mike Newell con Johnny Depp e Al Pacino e disponibile su Prime Video, ha sempre goduto della reputazione di essere uno dei ritratti più fedeli della vita dentro Cosa Nostra. Ma quanto è davvero accurato? A rispondere è arrivato chi quella vita l'ha vissuta sulla propria pelle: Anthony Ruggiano Jr., ex membro della mafia che ha analizzato alcune delle scene più iconiche del film, assegnando un voto che ha sorpreso molti. Nel corso di un video prodotto da Insider, Ruggiano Jr. ha esaminato la sequenza del dirottamento dei camion in Donnie Brasco, una delle attività criminali più redditizie per le famiglie mafiose negli anni Settanta. Il suo verdetto è stato quasi unanime: nove su dieci per accuratezza. Un punteggio che conferma come il film, pur essendo un prodotto di intrattenimento, abbia saputo catturare l'essenza delle operazioni criminali dell'epoca con precisione quasi documentaristica.

La storia raccontata in Donnie Brasco non è frutto di fantasia. Il film si basa sul libro autobiografico scritto dallo stesso Joseph D. Pistone, l'agente dell'FBI che per sei anni si infiltrò nella famiglia Bonanno sotto l'identità fittizia di Donnie Brasco, un ladro di gioielli proveniente dalla Florida. Pistone riuscì a guadagnarsi la fiducia di Benjamin "Lefty Guns" Ruggiero, un sicario veterano interpretato magistralmente da Al Pacino, penetrando nei livelli più intimi dell'organizzazione criminale newyorkese. Ruggiano Jr., che ha vissuto in prima persona quell'ambiente e quegli anni, conferma che il film coglie nel segno soprattutto nella rappresentazione dei furti dei camion all'aeroporto JFK. "Lefty Guns era davvero un desperado, e quella crew erano grandi dirottatori", racconta l'ex mafioso, aggiungendo che negli anni Settanta l'aeroporto Kennedy era praticamente terra di nessuno, con decine di crew che rubavano camion sistematicamente. Elettronica, ma soprattutto abbigliamento: jeans, giacche di pelle, tutto ciò che poteva essere rivenduto velocemente nei quartieri.

L'accuratezza della sequenza analizzata da Ruggiano Jr. non è un caso isolato. L'intero film beneficia della consulenza diretta di Joseph D. Pistone, che lavorò a stretto contatto con Johnny Depp e Al Pacino per assicurarsi che i loro personaggi fossero rappresentati fedelmente. Pistone non si limitò a raccontare aneddoti: aiutò gli attori a comprendere la psicologia, i codici non scritti, il linguaggio del corpo e le dinamiche di potere all'interno della famiglia criminale. Il risultato è un ritratto della mafia che va oltre gli stereotipi. Donnie Brasco mostra un'organizzazione fatta di uomini invecchiati, frustrati, intrappolati in una gerarchia spietata dove la lealtà viene premiata con la sopravvivenza e il tradimento con la morte. Il personaggio di Lefty Guns incarna perfettamente questa tragedia: un soldato fedele per tutta la vita, mai promosso, costantemente umiliato, che vede in Donnie Brasco non solo un protetto ma quasi un figlio, ignaro del tradimento che si sta consumando.

Johnny Depp, all'epoca ancora lontano dai fasti di Jack Sparrow ma già un attore di culto dopo collaborazioni con Tim Burton, offre una performance contenuta e intensa. Il suo Pistone è un uomo costretto a vivere una doppia vita sempre più pesante, diviso tra il dovere verso l'FBI e l'affetto genuino che sviluppa per Lefty. Questa ambiguità morale è uno dei punti di forza del film, sostenuto da una sceneggiatura di Paul Attanasio che non cede mai alla tentazione di semplificare. Al Pacino, reduce da anni di ruoli sopra le righe, torna qui a una recitazione più misurata, restituendo un Lefty Guns malinconico e vulnerabile, un uomo che sa di essere arrivato alla fine della corsa ma continua a combattere per un briciolo di rispetto. La chimica tra i due attori è palpabile e costituisce il cuore emotivo del film, più ancora delle sparatorie o dei colpi di scena.

Il giudizio positivo di Ruggiano Jr. non si limita alla singola scena del dirottamento: essa rappresenta un microcosmo dell'approccio complessivo del film. Dove altre produzioni hollywoodiane tendono a romanticizzare o esagerare, Donnie Brasco sceglie la via del realismo quotidiano, mostrando la mafia come un'impresa criminale fatta di piccole truffe, tradimenti mesquini, violenza improvvisa e molta, moltissima noia. Questo equilibrio tra intrattenimento e autenticità è ciò che ha reso Donnie Brasco un classico moderno del genere crime, capace di reggere il confronto con capolavori come Quei bravi ragazzi o Il padrino, pur adottando un tono più dimesso e meno epico. La benedizione di chi ha vissuto quella realtà dall'interno non fa che confermare ciò che critica e pubblico hanno sempre intuito: che dietro la macchina da presa di Mike Newell c'era la volontà di raccontare una storia vera, senza filtri né abbellimenti.

In un panorama cinematografico sempre più affollato di biopic e true crime, spesso superficiali o sensazionalistici, Donnie Brasco (tratto da una storia vera) rimane un punto di riferimento. E il voto di nove su dieci assegnato da un ex mafioso è forse il complimento più significativo che un film del genere possa ricevere: non da un critico o da un accademico, ma da qualcuno che sa esattamente di cosa si sta parlando.

Continua a leggere su BadTaste