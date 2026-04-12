Questo film è in Top 10 su Disney+ e nessuno se lo aspettava: trama e cast e perché non puoi essere l'unico a non averlo visto

Pubblicazione: 12 aprile alle 09:55

C'è un momento, nella storia del cinema d'azione, in cui le regole smettono di funzionare. Quando i gangster movie incontrano la fantascienza, quando il triangolo amoroso si scontra con i paradossi temporali, quando Vince Vaughn torna a fare quello che sa fare meglio: farti ridere mentre tutto va a rotoli. Mike & Nick & Nick & Alice è esattamente questo tipo di esperimento folle, e arrivato su Disney+ il 27 marzo 2026 con la promessa di ribaltare ogni aspettativa.



Diretto da BenDavid Grabinski, il film porta sullo schermo una premessa che suona già come un incidente di percorso narrativo: due amici e gangster, Mike e Nick, che si muovono nel mondo della criminalità organizzata con la disinvoltura di chi ha visto troppo e troppo in fretta. Accanto a loro c'è Alice, la donna che entrambi amano, elemento di tensione che da solo basterebbe a innescare un dramma. Ma qui il dramma si veste da commedia brillante, e la notte che doveva essere una routine criminale si trasforma nella notte più pericolosa delle loro vite.

Poster di Mike e Nick e Nick e Alice, fonte: Hulu





Il cast riunisce volti familiari e talenti eclettici. Vince Vaughn torna a vestire i panni del personaggio carismatico e verboso che il pubblico ha imparato ad amare in Palle al Balzo - Dodgeball e Wedding Crashers. Al suo fianco James Marsden, attore capace di navigare con eleganza tra commedia e dramma, ed Eiza González, presenza magnetica che aggiunge profondità al personaggio di Alice. Non mancano veterani come Keith David e Stephen Root, quest'ultimo in una sorta di reunion con Vaughn dopo la loro collaborazione nel film del 2004.



Come può un film mescolare azione, criminalità e fantascienza senza implodere su se stesso? Grabinski punta tutto sul ritmo e sull'umorismo. La sceneggiatura, scritta dallo stesso regista, gioca con i paradossi temporali non per costruire un puzzle cerebrale alla Primer, ma per amplificare le situazioni comiche e le dinamiche tra i personaggi. Immaginate una fuga disperata in cui devi schivare non solo i proiettili del presente, ma anche le conseguenze delle tue azioni future. O passate. O entrambe, a seconda di quale versione di te sta cercando di sopravvivere.



La durata di 107 minuti suggerisce un ritmo serrato, senza divagazioni inutili. Il film sa dove vuole andare e non ha intenzione di perdersi per strada. La produzione è firmata da 20th Century Studios, Hurwitz Creative e Mad Chance, un mix di esperienza industriale e visione indipendente che potrebbe garantire il giusto equilibrio tra appeal mainstream e originalità.