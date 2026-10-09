Questo film romantico italiano con Nicolas Maupas su Prime Video insegna come lasciare andare il passato
Una commedia romantica che racconta i ventenni di oggi tra sentimenti autentici e crescita personale. Ora in streaming.
L'amore, in teoria è molto più di una semplice commedia romantica italiana. Diretto da Luca Lucini e disponibile su Prime Video, il film rappresenta un ritratto sincero e leggero della generazione dei ventenni contemporanei, quella che ha dovuto riscrivere le regole del sentimento più antico del mondo dopo aver attraversato anni difficili. Al centro della storia c'è Leone, interpretato da Nicolas Maupas, l'attore diventato celebre per il ruolo del "chiattillo" in Mare Fuori, che qui mostra un registro completamente diverso, rivelando una sensibilità e un'ironia sorprendenti. La trama parte da un inganno ben architettato. Leone non è affatto il fidanzato di Carola, interpretata da Caterina De Angelis. È solo una copertura, un alibi perfetto per permettere alla ragazza di continuare a frequentare di nascosto Manuel, un tipo poco raccomandabile agli occhi dei genitori di lei. Leone è tutto ciò che un genitore potrebbe desiderare per la propria figlia: brillante studente di Filosofia, educato, rispettoso. Ma dietro questa facciata impeccabile si nasconde una verità più complessa.
Ma proprio quando Leone inizia a costruire qualcosa di autentico con Flor, ecco che Carola ricompare nella sua vita, rimettendo tutto in discussione. Il giovane si trova così di fronte a un bivio esistenziale: restare ancorato a un amore idealizzato, fatto di apparenze e convenzioni, oppure seguire il proprio cuore verso qualcosa di vero, anche se più complicato e meno rassicurante. In questo percorso di consapevolezza, Leone viene guidato da una figura inaspettata: Meda, interpretato da Francesco Salvi, un senzatetto che si rivela essere un vero filosofo della vita. Attraverso i suoi consigli saggi e disincantati, Meda introduce il protagonista a una filosofia dell'amore vissuta sulla propria pelle, lontana dalle teorie accademiche. È lui a insegnare a Leone che la vita autentica si trova fuori dalle aule universitarie, nei margini della società, nelle relazioni genuine.
La leggerezza del tono narrativo non toglie profondità ai temi trattati. Il film affronta questioni concrete come l'impegno civile, la giustizia sociale, la ricerca di autenticità in un mondo di finzioni. Flor, con il suo attivismo, rappresenta quella parte di giovani che non si rassegna all'indifferenza ma sceglie di agire per cambiare le cose. È un personaggio che aggiunge sostanza alla storia d'amore, evitando che il film scivoli nel romance convenzionale. Nicolas Maupas conferma di essere un talento versatile. Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con Mare Fuori, dimostra di saper portare sullo schermo cinematografico un personaggio complesso, capace di far ridere e commuovere. La sua interpretazione di Leone è misurata, mai sopra le righe, perfettamente calibrata per un personaggio che deve evolvere da impostore involontario a uomo consapevole delle proprie scelte.