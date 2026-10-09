Questo film romantico italiano con Nicolas Maupas su Prime Video insegna come lasciare andare il passato

Pubblicazione: 09 ottobre alle 18:00

L'amore, in teoria è molto più di una semplice commedia romantica italiana. Diretto da Luca Lucini e disponibile su Prime Video, il film rappresenta un ritratto sincero e leggero della generazione dei ventenni contemporanei, quella che ha dovuto riscrivere le regole del sentimento più antico del mondo dopo aver attraversato anni difficili. Al centro della storia c'è Leone, interpretato da Nicolas Maupas, l'attore diventato celebre per il ruolo del "chiattillo" in Mare Fuori, che qui mostra un registro completamente diverso, rivelando una sensibilità e un'ironia sorprendenti. La trama parte da un inganno ben architettato. Leone non è affatto il fidanzato di Carola, interpretata da Caterina De Angelis. È solo una copertura, un alibi perfetto per permettere alla ragazza di continuare a frequentare di nascosto Manuel, un tipo poco raccomandabile agli occhi dei genitori di lei. Leone è tutto ciò che un genitore potrebbe desiderare per la propria figlia: brillante studente di Filosofia, educato, rispettoso. Ma dietro questa facciata impeccabile si nasconde una verità più complessa.





. Finisce per essere condannato ai servizi sociali al posto del vero colpevole, Manuel. Quella che inizialmente sembra una punizione ingiusta si trasforma però in un'opportunità inaspettata di crescita personale e scoperta di sé. Durante il suo percorso di servizio civile, Leone incontra Flor, interpretata da Martina Gatti, un'attivista forte, indipendente e profondamente autentica. Con lei scopre che i sentimenti non si trovano nei libri di filosofia che studia all'università, ma si vivono nella realtà quotidiana, nelle scelte concrete, nell'azione. È una rivelazione che scuote le fondamenta della sua esistenza ordinata e lo spinge a interrogarsi su cosa voglia davvero dalla vita.. Il giovane si trova così di fronte a un bivio esistenziale: restare ancorato a un amore idealizzato, fatto di apparenze e convenzioni, oppure seguire il proprio cuore verso qualcosa di vero, anche se più complicato e meno rassicurante. In questo percorso di consapevolezza, Leone viene guidato da una figura inaspettata. Attraverso i suoi consigli saggi e disincantati, Meda introduce il protagonista a una filosofia dell'amore vissuta sulla propria pelle, lontana dalle teorie accademiche. È lui a insegnare a Leone che la vita autentica si trova fuori dalle aule universitarie, nei margini della società, nelle relazioni genuine.

La leggerezza del tono narrativo non toglie profondità ai temi trattati. Il film affronta questioni concrete come l'impegno civile, la giustizia sociale, la ricerca di autenticità in un mondo di finzioni. Flor, con il suo attivismo, rappresenta quella parte di giovani che non si rassegna all'indifferenza ma sceglie di agire per cambiare le cose. È un personaggio che aggiunge sostanza alla storia d'amore, evitando che il film scivoli nel romance convenzionale. Nicolas Maupas conferma di essere un talento versatile. Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con Mare Fuori, dimostra di saper portare sullo schermo cinematografico un personaggio complesso, capace di far ridere e commuovere. La sua interpretazione di Leone è misurata, mai sopra le righe, perfettamente calibrata per un personaggio che deve evolvere da impostore involontario a uomo consapevole delle proprie scelte.





. Leone rappresenta molti giovani della sua generazione: cresciuti con l'idea che l'amore debba seguire certi schemi, certi passaggi obbligati, si ritrovano poi a scoprire che la teoria non funziona quando si scontra con la complessità della vita reale. Per chi cerca una storia d'amore contemporanea, lontana dai cliché del genere ma capace di emozionare, L'amore, in teoria rappresenta una scelta azzeccata.quando tutte le vecchie certezze sono crollate e le nuove regole devono ancora essere scritte.