Questo sequel su Prime Video con Liam Neeson ha il 17% di gradimento, ma è in vetta alle classifiche

Pubblicazione: 20 agosto alle 17:00

Liam Neeson non smette di correre. A 73 anni, l'attore nordirlandese continua a dominare il territorio degli action thriller di medio budget con una formula che, sulla carta, dovrebbe essersi esaurita da tempo. Eppure Ice Road: La vendetta, sequel del film del 2021 The Ice Road, è appena schizzato in cima alle classifiche di Prime Video negli Stati Uniti, dimostrando che il pubblico ha ancora fame di vedere Neeson distribuire pugni e pallottole con quella sua intensità glaciale. Il dato curioso è che questo successo arriva nonostante un massacro critico. Su Rotten Tomatoes, il film diretto da Jonathan Hensleigh registra un deprimente 17% di recensioni positive. I critici hanno sottolineato come La vendetta non riesca a distinguersi dalla dozzina di film action che Neeson ha sfornato negli ultimi anni. Stessa formula, stesse dinamiche, stessa prevedibilità. Anche il punteggio del pubblico non è brillante: il Popcornmeter si ferma al 29%, suggerendo che la maggior parte degli spettatori non sia rimasta particolarmente soddisfatta.



Come è possibile che un film così maltrattato dalla critica e tiepidamente accolto dal pubblico diventi un fenomeno di streaming? La risposta risiede nel potere magnetico di Liam Neeson come movie star e nella forza della prevedibilità come valore di intrattenimento. Quando Taken uscì nel 2008, nessuno avrebbe scommesso che un attore celebre per ruoli drammatici e storici come quello in Schindler's List si sarebbe trasformato in un'icona dell'action. Quella telefonata minacciosa e quel celebre monologo sulle "particolari capacità" acquisite negli anni hanno ridefinito la carriera di Neeson, inaugurando una seconda vita professionale fatta di thriller adrenalinici. Seguirono altri capitoli di Taken di qualità decrescente, ma il volto di Neeson era ormai sinonimo di giustizia vendicativa.



La particolarità di Ice Road: La vendetta è che rappresenta una rarità nel catalogo di Neeson: un sequel. Al di fuori del franchise di Taken, l'attore tende a non ripetere i personaggi. Questa volta torna nei panni di Mike McCann, il camionista che deve affrontare mercenari spietati mentre tenta di spargere le ceneri del fratello sul Monte Everest. La premessa è assurda ma affascinante, poiché mescola vendetta personale e paesaggi mozzafiato. Il film è uscito direttamente in video on demand prima di approdare su Prime Video, una strategia ormai comune per questo tipo di produzioni. La sua immediata scalata nelle classifiche dimostra che il volto di Neeson sulla thumbnail è sufficiente a generare click. Il pubblico sa cosa sta per guardare entro i primi minuti: nessuna sorpresa, nessuna sperimentazione, solo la rassicurante certezza di un action movie solido e funzionale.

Il successo di Ice Road: La vendetta solleva anche interrogativi sul futuro della carriera action di Neeson. L'attore ha più volte dichiarato di voler rallentare con i film d'azione, citando l'età e la fatica fisica. Tuttavia, numeri come quelli registrati su Prime Video suggeriscono che il pubblico non è ancora pronto a lasciarlo andare. Finché continuerà a portare incassi e visualizzazioni, è probabile che le offerte non smettano di arrivare. Il fenomeno Neeson è emblematico di una trasformazione più ampia nel panorama dell'intrattenimento. I film di medio budget, un tempo pilastri del cinema in sala, hanno trovato una seconda casa sulle piattaforme streaming. Titoli che difficilmente riempirebbero i multiplex possono diventare hit globali su Netflix, Prime Video o Apple TV Plus, dove il costo d'ingresso è già pagato dall'abbonamento e la soglia di rischio per lo spettatore è praticamente azzerata.



In questo ecosistema, la riconoscibilità è moneta preziosa. Un titolo breve, un volto noto, una promessa chiara: questa è la ricetta per conquistare l'attenzione di chi scrolla distrattamente il catalogo alla ricerca di qualcosa da guardare. Ice Road: La vendetta non vincerà premi, non verrà ricordato come un classico, ma ha fatto il suo lavoro: ha fermato lo scroll, ha conquistato il click, ha intrattenuto. E forse, in fondo, questo è esattamente ciò che il pubblico cerca. Non ogni film deve essere un capolavoro. A volte basta un Liam Neeson incazzato su una montagna ghiacciata.