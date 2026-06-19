Ricordi questo cult di 22 anni fa con Jennifer Garner? Netflix ne sta preparando un remake: tutto sul film

Pubblicazione: 19 giugno alle 19:07

Vivi una giornata tragica con la tua famiglia, esprimi un desiderio, vai a dormire e ti svegli diversa. Da 13 anni a trentenne nel giro di una notte. A qualcuno suona un campanello d'allarme? Si tratta della premessa dietro uno dei love drama più amati dei primi anni 2000, con Jennifer Garner e un giovanissimo Mark Ruffalo quando non era ancora diventato verde in The Avengers. E perché se ne torna a parlare dopo ben 22 anni? Perché Netflix ha annunciato un remake del cult e ha parlato anche di chi fa parte del cast.

Adeline Rudolph in Mortal Kombat II, fonte: Warner Bros. Pictures

Dopo aver combattuto nei tornei mortali comeradicale. L'attrice è stata, la commedia romantica cult che nel 2004 aveva conquistato il pubblico mondiale con Jennifer Garner protagonista.L'annuncio arriva a poche settimane dall'uscita del sequel del film tratto dal celebre videogioco, dove Rudolph ha interpretato la principessa di Edenia armata dei suoi letali ventagli. Nonostante le recensioni miste e un incasso inferiore al primo capitolo del 2021,





Il remake Netflix mantiene la premessa originale che ha reso il film un fenomeno generazionale: una tredicenne che esprime il desiderio di diventare adulta si risveglia magicamente nel corpo della sua versione trentenne, catapultata nel presente. Una storia di scoperta, crescita e della difficile arte di capire cosa significhi davvero essere grandi.



Rudolph si unisce a un cast che include Emily Bader e Logan Lerman, anche se i ruoli specifici dei tre attori non sono ancora stati rivelati. Questa scelta alimenta le speculazioni: chi interpreterà la protagonista adolescente e chi quella adulta. La produzione mantiene il riserbo, creando un'attesa che ricorda quella per gli annunci di casting più importanti degli ultimi anni.



Per questo nuovo capitolo, Netflix ha affidato la regia a Brett Haley, già apprezzato per People We Meet on Vacation, sempre per la piattaforma. La sceneggiatura porta la firma di Hannah Marks, conosciuta per Mark, Mary & Some Other People, con revisioni di Flora Greeson, attualmente impegnata anche su The Princess Diaries 3. Un team creativo che promette di rispettare lo spirito dell'originale pur aggiornandolo per una nuova generazione.





Non è ancora chiaro se il film sarà un remake autonomo che condivide solo la premessa base, oppure se la nuova protagonista vivrà nello stesso universo narrativo di Jenna Rink. Jennifer Garner è coinvolta come produttrice esecutiva, ma non ci sono conferme sulla sua eventuale apparizione davanti alla camera. Una scelta che potrebbe riservare sorprese, considerando quanto il personaggio sia rimasto nel cuore dell'attrice e del pubblico.



Le riprese sono previste per partire a Los Angeles entro la fine di giugno, secondo quanto riportato dalle fonti di settore. Un tempismo serrato che fa intuire come Netflix punti a cavalcare l'onda della nostalgia per i classici degli anni Duemila, un filone che sta regalando successi sia al cinema che in streaming.



Per Adeline Rudolph si tratta di un'opportunità per mostrare una gamma attoriale diversa da quella vista finora. Prima di Mortal Kombat II, l'attrice era conosciuta soprattutto per aver interpretato Agatha in The Chilling Adventures of Sabrina, la serie Netflix durata due stagioni tra il 2018 e il 2020. Ha anche fatto parte del cast dell'effimera serie televisiva di Resident Evil per la stessa piattaforma e ha avuto ruoli in cinque episodi di Riverdale. Ora, per lei, sarà un salto in avanti importante.