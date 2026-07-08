Robert Pattinson paragona The Odyssey a Twilight: “Antinoo è come Jacob”

Pubblicazione: 08 luglio alle 11:56

Quasi quindici anni dopo aver interpretato Edward Cullen nella saga di Twilight, Robert Pattinson si ritrova coinvolto in un altro triangolo amoroso sul grande schermo. Questa volta, però, non veste i panni del protagonista romantico, ma quelli del rivale deciso a conquistare una donna già legata a un altro uomo.

Durante un’intervista con MTV UK alla première londinese di, l’attore ha sorpreso tutti. Alla domanda su quanto fosse divertente interpretare un personaggio per cui, almeno sulla carta, nessuno dovrebbe fare il tifo, Pattinson ha risposto ridendo: “Penso che faranno il tifo per lui. Lo paragono continuamente a Jacob in Twilight”.

Il riferimento al personaggio interpretato da Taylor Lautner non è casuale. In Odissea, Pattinson interpreta Antinoo, il più influente dei pretendenti che cercano di convincere Penelope, interpretata da Anne Hathaway, a sposarsi mentre Odisseo, interpretato da Matt Damon, è lontano da Itaca. Con il suo consueto umorismo, l’attore ha spiegato così il punto di vista del suo personaggio.

“Di cosa parla The Odyssey? Penelope semplicemente non riesce a decidere tra i due uomini e io sto solo cercando di aiutarla a prendere una decisione. È tipo: va bene, lui è morto, superalo”. - Robert Pattinson

Robert Pattinson in una scena di Odissea (fonte: Universal)

. Così come Jacob cercava di conquistare Bella mentre lei continuava ad amare Edward, anche Antinoo tenta di convincere Penelope che Odisseo non farà più ritorno e che è arrivato il momento di voltare pagina. E proprio come il licantropo aveva conquistato una parte del pubblico, dando vita al celebre dibattito tra Team Edward e Team Jacob, Pattinson è convinto che anche il suo nuovo personaggio riuscirà a conquistare molti spettatori.

L’adattamento del poema di Omero racconta il lungo viaggio di ritorno di Odisseo dopo la guerra di Troia. Mentre il re di Itaca affronta mostri, divinità e prove leggendarie per tornare a casa, Penelope resiste alle pressioni dei pretendenti e Telemaco, interpretato da Tom Holland, parte alla ricerca del padre.

Accanto a Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland e Robert Pattinson, il cast del film comprende attori del calibro di Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez e Mia Goth. Pattinson aveva già raccontato alcuni dettagli della preparazione del personaggio in una precedente intervista a GQ, spiegando di essersi ispirato a James Woods nel film Casinò.

“Pensavo sarebbe stato carino vederlo a Itaca. Ed è un po’ viscido”, aveva raccontato l’attore. “Continuavo a dire durante le prove costume: voglio davvero avere mutande leopardate. Voglio che spuntino fuori dalla gonna, un po’ di pelliccia luccicante”. - Robert Pattinson

Per Pattinson si tratta di un curioso ritorno alle dinamiche che hanno reso celebre Twilight. La saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer, iniziata nel 2008, aveva infatti costruito gran parte del suo successo proprio sul triangolo amoroso tra Edward Cullen, Bella Swan e Jacob Black, interpretati rispettivamente da Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner.

Con Odissea, in arrivo nelle sale italiane il 16 luglio 2026, l’attore torna quindi a confrontarsi con una storia in cui due uomini si contendono la stessa donna. Questa volta, però, dalla parte opposta della barricata: non più il protagonista romantico, ma il pretendente che prova a convincere Penelope che Odisseo non tornerà mai.