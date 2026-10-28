Russell Crowe indaga su un omicidio, nel film su Rai Play in cui è un detective affetto da Alzheimer

Pubblicazione: 28 ottobre alle 11:36

Cosa succede quando un detective dimentica non solo i dettagli di un'indagine, ma l'intera esistenza che ha condotto fino a quel momento? Sleeping Dogs, thriller (disponibile su RaiPlay) diretto da Adam Cooper nel suo debutto alla regia di un lungometraggio, parte da questa premessa vertiginosa per costruire un noir cerebrale dove la memoria diventa il campo di battaglia principale. Russell Crowe interpreta Roy Freeman, ex investigatore della omicidi afflitto dal morbo di Alzheimer, costretto a ricostruire non solo un cold case mai risolto, ma i frammenti della propria identità professionale e personale. Il film, uscito nel 2024, si inserisce nel filone dei thriller psicologici dove il protagonista è un narratore inaffidabile per definizione. Freeman non può fidarsi dei propri ricordi, cancellati progressivamente dalla malattia neurodegenerativa. Per recuperare almeno parte del suo passato, l'ex detective si sottopone a una terapia sperimentale, un trattamento dalle promesse incerte che dovrebbe riattivare connessioni neurali ormai compromesse.





stimato professore universitario interpretato da Marton Csokas. Per quell'assassinio è stato condannato un uomo che da anni marcisce in carcere, ma l'avvocatessa Emily Dietz, interpretata da Kelly Greyson, non è convinta della sua colpevolezza. È lei a contattare Freeman, convinta che il detective abbia trascurato elementi cruciali durante le indagini originali, forse proprio a causa dei primi sintomi della malattia che ancora non si erano manifestati apertamente.. Mentre Freeman riapre l'inchiesta, il presente si intreccia con flashback frammentati, ricordi che potrebbero essere autentici o costruzioni della mente malata. Karen Gillan interpreta Laura Baines, una figura chiave legata al caso Wieder, il cui ruolo si rivela progressivamente più complesso di quanto appaia in superficie.. E qui il thriller assume una piega disturbante: alcune testimonianze coinvolgono direttamente il detective, suggerendo che la sua stessa condotta professionale potrebbe essere stata compromessa. Non si tratta solo di dimenticanze dovute all'Alzheimer, ma di possibili azioni compiute quando la memoria era ancora intatta, sepolte ora sotto strati di nebbia cognitiva.. Freeman non può essere certo di chi era, di cosa ha fatto, di quali scelte morali ha compiuto quando ancora possedeva il pieno controllo delle proprie facoltà. Questa condizione lo rende vulnerabile, quasi indifeso di fronte alle accuse che potrebbero emergere, incapace di difendersi con certezza perché non può accedere ai propri ricordi come prova a discarico.

Russell Crowe, ormai lontano dai ruoli fisicamente dominanti che lo hanno reso celebre, offre qui una prova centrata sulla vulnerabilità e sulla frustrazione. Il suo Freeman è un uomo che si muove in un mondo diventato estraneo, dove persino i volti familiari potrebbero essere trappole della memoria. Ogni certezza è provvisoria, ogni verità potenzialmente falsa. La performance dell'attore australiano cattura questa fragilità senza scivolare nel patetico, mantenendo la dignità di chi lotta contro un nemico interno inesorabile. Sleeping Dogs è un'esplorazione delle implicazioni esistenziali della perdita di memoria. Cosa rimane di noi quando dimentichiamo chi siamo stati? Possiamo essere giudicati per azioni che non ricordiamo di aver compiuto? E soprattutto: possiamo fidarci delle versioni che gli altri ci raccontano del nostro passato, quando non abbiamo modo di verificarle autonomamente?