Sangue, oro e un coltello: la stagione 4 di Gli Anelli del Potere potrebbe contenere una scena iconica (e inedita)

Pubblicazione: 18 giugno alle 19:26

La serie Prime Video Gli Anelli del Potere si avvicina inesorabilmente a uno dei momenti più iconici e allo stesso tempo meno esplorati dell'universo creato da J.R.R. Tolkien: la forgiatura dell'Unico Anello. Mentre la seconda stagione ha visto Sauron manipolare magistralmente Celebrimbor per creare i Sette Anelli dei Nani e i Nove Anelli destinati agli Uomini, la terza stagione, in arrivo l'11 novembre 2026, si prepara a raccontare la devastante Guerra degli Elfi e di Sauron che lacerò la regione di Eriador.



La timeline della serie Amazon ha preso alcune libertà rispetto al canone tolkieniano, il che rende difficile prevedere con esattezza quanto della storia verrà compresso nella terza stagione. Tuttavia, gli indizi narrativi suggeriscono che questo capitolo si concluderà con la cattura di Sauron da parte di Numenor, evento cruciale che preparerebbe il terreno per la quarta stagione.



Ed è proprio nella stagione 4 che gli spettatori potrebbero finalmente assistere alla creazione dell'Unico Anello, un momento che Peter Jackson aveva mostrato solo attraverso un rapido flashback nell'introduzione di La Compagnia dell'Anello. In quella sequenza iconica, Sauron appare nella sua armatura completa, e alza la mano per contemplare l'Anello appena forgiato sul suo dito. Un'immagine potente ma distante, che non ha mai rivelato il volto del Signore Oscuro né i dettagli del processo di creazione.

Una scena di Gli Anelli del Potere - fonte: Prime Video

Gli Anelli del Potere ha adottato un approccio radicalmente diverso al personaggio di Sauron. La serie ha reso il villain intimamente umano, mostrandone le manipolazioni psicologiche, le vulnerabilità strategiche e persino il volto. Questa scelta narrativa suggerisce che la rappresentazione della forgiatura dell'Anello sarà molto più ravvicinata e personale rispetto a quanto visto nei film. Non un momento di trionfo distante e marziale, ma un atto di creazione carico di significato e, probabilmente, di violenza rituale.



Ciò che rende questa prospettiva ancora più intrigante è un dettaglio nascosto nella trilogia di Jackson, un frammento di un'idea mai completamente realizzata. Gli storyboard originali di La Compagnia dell'Anello rivelano che inizialmente era prevista una scena più elaborata della creazione dell'Anello. Il concept prevedeva che Sauron usasse un coltello per tagliarsi la mano, mescolando il proprio sangue con l'oro fuso per forgiare il cerchio di potere.



Questa scena estesa venne successivamente eliminata, ma un piccolo residuo è rimasto nel montaggio finale: Sauron tiene ancora un coltello in mano mentre contempla l'Anello appena creato. Un dettaglio facile da trascurare, un frammento di un'intenzione narrativa più ampia che non ha mai visto la luce. Eppure quel coltello è lì, silenzioso testimone di un'idea che potrebbe finalmente trovare compimento nella serie Amazon.

Una scena di Gli Anelli del Potere - fonte: Prime Video

Adottare l'idea del sangue e del coltello permetterebbe alla serie di completare un cerchio narrativo iniziato vent'anni fa, dando sostanza a un'intuizione che Jackson e i suoi collaboratori avevano avuto ma non avevano potuto portare a termine. Sarebbe un omaggio sottile ma potente, un ponte tra due interpretazioni della stessa mitologia.



Il processo di creazione dell'Unico Anello non è mai stato descritto in dettaglio nei testi di Tolkien. L'autore britannico si è concentrato sugli effetti dell'Anello piuttosto che sulla sua origine materiale, lasciando questo spazio narrativo aperto all'interpretazione. Questo conferisce a Gli Anelli del Potere una libertà creativa considerevole, ma anche una responsabilità: qualunque versione verrà mostrata diventerà, nell'immaginario collettivo, la rappresentazione definitiva di quel momento.



La serie ha dimostrato finora di saper bilanciare spettacolo e profondità tematica, azione e introspezione psicologica. La forgiatura dell'Anello dovrà essere tutto questo insieme: un momento di potere visivo assoluto, ma anche di significato narrativo. Non può essere solo un effetto speciale impressionante, ma deve comunicare la disperazione, l'ambizione e la corruzione che trasformano un anello d'oro in uno strumento di dominio totale.

Una scena di Gli Anelli del Potere - fonte: Prime Video

La Seconda Era della Terra di Mezzo sta prendendo forma sullo schermo con una terza stagione che già cambia le carte in tavola. Dopo decenni in cui i fan hanno dovuto accontentarsi di frammenti e accenni, Gli Anelli del Potere sta finalmente illuminando gli angoli oscuri della storia che precede gli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. E tra tutti questi momenti, la creazione dell'Unico Anello rimane quello più atteso, più simbolico, più carico di conseguenze per tutto ciò che verrà dopo.