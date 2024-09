Il "progetto Marvel top-secret" a cui stava lavorando Scarlett Johansson come produttrice è Thunderbolts*

Pubblicazione: 23 settembre alle 21:15

Grazie a una sinossi ufficiale di Thunderbolts* diffusa oggi in accompagnamento del trailer apprendiamo finalmente qual è il progetto dei Marvel Studios per il quale Scarlett Johansson ha ottenuto un credito da produttrice esecutiva.

A novembre 2021, in occasione del 35th annual American Cinematheque tribute,aveva annunciato di essere al lavoro cona un progetto segreto Marvel non legato a Vedova Nera. "Stiamo già lavorando con Scarlett su un altro progetto top-secret dei Marvel Studios, non legato a, con lei come produttrice," disse Feige all'epoca. "Scarlett è una delle attrici più talentuose, versatili e amate del nostro tempo. È stato davvero un piacere lavorare con una professionista del suo calibro. Dalle sessioni di allenamento epiche per prepararsi alla scena di combattimento nel corridoio in, al tour stampa mondiale di, fino a collaborare con te come produttrice in, lavorare con te, Scarlett, è stata una delle collaborazioni più memorabili e gratificanti della mia carriera."

Ora, leggendo la sinossi del film condivisa da Variety, apprendiamo che il progetto in questione è proprio Thunderbolts*:

Basato sulla serie a fumetti di Kurt Busiek dallo stesso nome, Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier, con Kevin Feige come produttore. Louis D'Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono produttori esecutivi. La sceneggiatura è scritta da Eric Pearson ("Black Widow," "Thor: Ragnarok," "Transformers One," "The Fantastic Four: First Steps"), dal creatore di "Beef" Lee Sung Jin e dalla co-showrunner di "The Bear" Joanna Calo.

Johansson era produttrice esecutiva anche di, uno dei progetti dei Marvel Studios che hanno condotto a: non a caso diversi personaggi del film sono stati introdotti proprio nel film del 2021.