Sean Connery insegna a un ragazzo del Bronx chi è davvero, nell'intenso film di Gus Van Sant su Netflix

Pubblicazione: 21 giugno alle 17:00

A volte basta un gesto imprevisto, una porta che si apre per caso, per cambiare il corso di due esistenze. È questa l'essenza di "Scoprendo Forrester" ("Finding Forrester" nel titolo originale), il film diretto da Gus Van Sant nel 2000 che oggi trova nuova vita nel catalogo Netflix, continuando a emozionare spettatori di ogni generazione con una storia che parla di talento nascosto, amicizia improbabile e crescita personale. La pellicola si distingue nel panorama cinematografico per la sua capacità di affrontare temi universali con una delicatezza rara: l'educazione come atto trasformativo, il valore dei maestri nella scoperta di sé, il coraggio necessario per inseguire i propri sogni quando tutto sembra remare contro.



La storia si svolge nel Bronx, dove il giovane Jamal Wallace divide le sue giornate tra i campetti di basket e i banchi di scuola. Dietro l'apparenza di un adolescente qualunque si nasconde però un talento straordinario per la scrittura, una passione che custodisce quasi come un segreto, temendo il giudizio e l'incomprensione dei suoi coetanei. Nel quartiere circola da anni una leggenda urbana: in un appartamento che domina il campo da gioco vive un uomo misterioso che nessuno vede da tempo, una presenza invisibile dietro finestre che sembrano osservare tutto.



Quando Jamal accetta una sfida dei suoi amici e decide di introdursi in quell'abitazione, scopre che dietro quelle persiane si nasconde William Forrester, uno scrittore premio Pulitzer che ha scelto volontariamente di ritirarsi dal mondo dopo il successo del suo unico romanzo pubblicato. L'incontro iniziale è tutt'altro che idilliaco: Forrester, interpretato da Sean Connery in una delle performance più intense e misurate della sua carriera, è diffidente, scontroso, quasi ostile verso l'intruso.

Eppure, qualcosa nel ragazzo lo colpisce. Forrester riconosce immediatamente il talento grezzo di Jamal, quella scintilla che lui stesso aveva posseduto decenni prima. Quello che nasce è un patto non scritto: l'anziano scrittore accetta di insegnare al giovane i segreti del mestiere, mentre Jamal, con la sua vitalità e la sua curiosità, riesce lentamente a riportare Forrester verso una vita meno solitaria, meno segnata dalla paura del contatto umano.



Il rapporto maestro-allievo che si sviluppa tra i due protagonisti è il cuore pulsante del film. Non si tratta della classica dinamica didattica: Forrester non dispensa lezioni accademiche, ma trasmette una visione della scrittura come atto di coraggio, di vulnerabilità, di esplorazione interiore. Le loro sessioni di lavoro nell'appartamento diventano momenti di confronto autentico, dove entrambi imparano l'uno dall'altro in un reciproco percorso di crescita.



Rob Brown, al suo debutto cinematografico, costruisce un protagonista credibile e sfaccettato, riuscendo nell'impresa non semplice di sostenere il confronto con una leggenda del cinema come Connery. Il suo Jamal è un giovane che deve affrontare stereotipi legati alle sue origini sociali ed economiche, dimostrando che il talento non conosce barriere di classe o di provenienza geografica. Quando ottiene una borsa di studio per una prestigiosa scuola privata di Manhattan, si trova a navigare tra due mondi: quello del Bronx dove è cresciuto e quello privilegiato dell'élite intellettuale, dove la sua passione per il basket viene vista con sospetto, come se fosse incompatibile con l'eccellenza accademica.

Gus Van Sant dirige con la sensibilità che lo contraddistingue, costruendo invece una narrazione che rispetta l'intelligenza dello spettatore. Le sue scelte registiche privilegiano i silenzi tanto quanto i dialoghi, gli sguardi quanto le parole, restituendo la complessità di un rapporto umano che si costruisce gradualmente, tra resistenze e aperture, diffidenze e fiducia conquistata.



Uno degli aspetti più affascinanti di "Scoprendo Forrester", di cui è in sviluppo una serie TV, è la sua riflessione sul potere trasformativo dell'educazione intesa non come mera trasmissione di nozioni, ma come accompagnamento nella scoperta della propria identità. Forrester non insegna semplicemente a Jamal come scrivere meglio: lo aiuta a trovare la sua voce, a non avere paura di essere sé stesso, a riconoscere il valore delle proprie radici senza lasciare che diventino una gabbia. Gli insegna chi è davvero.



La trasformazione non è però unilaterale. Se Jamal impara a credere nel proprio talento e a svilupparlo, Forrester riscopre attraverso il giovane allievo il gusto della vita, il coraggio di affrontare il mondo esterno, la possibilità di superare le paure che lo hanno tenuto rinchiuso per decenni. La loro amicizia diventa un ponte tra generazioni, culture e condizioni sociali diverse, dimostrando che la connessione umana autentica può superare qualsiasi barriera.

La presenza di Sean Connery, qui lontano dai personaggi d'azione che lo avevano reso celebre, aggiunge un ulteriore livello di significato al film. L'attore scozzese, scomparso nel 2020, ha dichiarato in diverse interviste quanto questo ruolo fosse stato importante per lui, permettendogli di esplorare sfumature interpretative diverse e di dare vita a un personaggio complesso, segnato dal successo ma anche dalla paura, dotato di grande saggezza ma anche di profonde fragilità.



La lezione più profonda che il film trasmette è forse questa: a volte basta aprire una porta, accettare l'inaspettato, lasciare che qualcuno entri nella nostra vita, per scoprire un mondo che non avremmo mai immaginato. E in quel mondo, se siamo fortunati, possiamo trovare non solo un maestro o un allievo, ma un amico capace di cambiare il nostro destino.