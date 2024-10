Avengers, Sebastian Stan commenta il ritorno di Robert Downey Jr. come Dottor Destino: "Spero di essere in una scena con lui"

Sebastian Stan naviga nell'universo Marvel dal 2011 con la sua prima apparizione in Captain America: il primo Vendicatore nei panni di Bucky Barnes alias il Soldato d'Inverno.

Da veterano dei Marvel Studios, Stan ha commentato la notizia del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino.

Spero di essere in una scena con lui. C'è qualcun altro che potrebbe farlo? Non lo so, probabilmente no. Dopo Tropic Thunder, c'è qualcosa che quell'uomo non possa fare?