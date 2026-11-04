"Sei attratto da uomini o donne?": bufera in Rai per l’intervista di Diaco all’ex prete Ravagnani

Pubblicazione: 04 novembre alle 11:58

Il pomeriggio di Rai 2 si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico. Durante la puntata di BellaMa', il conduttore Pierluigi Diaco e l'ospite Alberto Ravagnani — noto ex "prete influencer" oggi concorrente di Ballando con le stelle — sono stati protagonisti di un confronto accesissimo che ha spiazzato il pubblico in studio e scatenato una bufera social. Al centro delle polemiche, domande serrate e senza filtri sulla sfera intima e sulla sessualità dell'ex sacerdote.

Il clima si è fatto subito teso quando Diaco ha deciso di spostare il baricentro dell'intervista sulla vita privata di Ravagnani, fresco di abbandono dell'abito talare. Senza troppi giri di parole, il conduttore ha affondato il colpo: "Sei attratto dagli uomini o dalle donne?". Di fronte all'imbarazzo dell'ospite, che ha provato a glissare rispondendo di essere attratto dalle donne ma definendo la domanda fuori contesto, l'insistenza è proseguita., Ravagnani avesse già fatto esperienze intime, spingendosi a chiedere un secco "sì o no".

Visibilmente turbato, l'ex don ha replicato a tono: "Mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà". Il conduttore, dal canto suo, ha difeso la propria linea editoriale, giustificando le domande "al limite della maleducazione" con la scelta di Ravagnani di raccontarsi pubblicamente e di pubblicare un libro autobiografico. Il video del faccia a faccia è rapidamente diventato virale, dividendo il web. Da una parte c'è chi ha difeso il diritto del giornalista di scavare a fondo nei personaggi televisivi, dall'altra una moltitudine di utenti e critici televisivi ha definito lo scambio "surreale", "agghiacciante" e persino "violento" nei toni.

Le conseguenze dello scontro, tuttavia, non si sarebbero fermate allo studio di BellaMa'. Secondo le indiscrezioni trapelate dai corridoi di Viale Mazzini, la conduttrice di Ballando con le stelle Milly Carlucci e gli autori dello show del sabato sera sarebbero letteralmente furiosi per la piega presa dall'intervista, giudicata inopportuna e rischiosa per la serenità del concorrente. Una tempesta televisiva che, a suon di clip e polemiche, continuerà sicuramente a far discutere nei prossimi talk show.