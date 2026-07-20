"Sei bravissimo a essere odioso": Tom Holland su Pattinson e il commento che nessuno si aspettava

Pubblicazione: 20 luglio alle 11:23

Sul set di Odissea, l'ultimo kolossal cinematografico di Christopher Nolan, Tom Holland ha potuto contare su un alleato insospettabile: Robert Pattinson. Ma non per i motivi che ci si aspetterebbe. L'attore britannico, noto al grande pubblico come l'Uomo Ragno del Marvel Cinematic Universe, ha raccontato di aver tirato un sospiro di sollievo quando ha scoperto che il suo collega avrebbe interpretato Antinoo, uno dei pretendenti di Penelope nel film.

"Io e Rob abbiamo girato tre film insieme, tutti molto diversi tra loro. Ho adorato qui ogni minuto trascorso a lavorare con Rob e ho sempre avuto la sensazione di essere un attore migliore dopo ogni ripresa, perché lui alza la posta in gioco in ogni scena. La cosa che mi ha entusiasmato di più, e allo stesso tempo mi ha intimorito, è stata la possibilità di definire la posta in gioco del film per il percorso di Matt [Damon] fin dall'inizio. Ho sentito il peso di quella pressione". - Tom Holland

"L'attrito tra i nostri personaggi è fondamentale per tutto il mio percorso. Ero davvero nervosa all'idea di dover rendere questo attrito autentico e abbastanza inquietante da spingere il mio personaggio a prendere la disperata decisione di intraprendere questo viaggio". - Tom Holland

La rivelazione è arrivata durante una tavola rotonda organizzata da Entertainment Weekly, dove. I due hanno già condiviso il set in tre occasioni:nel 2016, Le Strade del Male nel 2020, e ora Odissea. Ogni volta, secondo Holland, l'esperienza si è rivelata formativa.

Nel film, la tensione tra i personaggi di Holland e Pattinson rappresenta uno dei motori emotivi della narrazione. Antinoo, interpretato da Pattinson, è il più arrogante tra i pretendenti che assediano la reggia di Itaca durante l'assenza di Ulisse, incarnato da Matt Damon. Telemaco si trova costretto a fronteggiare questa minaccia, e il conflitto con Antinoo diventa la scintilla che lo spinge a intraprendere il proprio viaggio alla ricerca del padre. Ed è qui che arriva la dichiarazione che ha fatto sorridere il pubblico e i colleghi presenti alla tavola rotonda. Holland si è rivolto scherzando direttamente a Pattinson, che ha accolto il complimento paradossale con una risata:

"Sapevo, quando ho scoperto che avresti interpretato Antinoo, che potevo rilassarmi perché sei bravissimo a essere odioso". - Tom Holland

L'affermazione, apparentemente scherzosa, rivela in realtà una verità profonda sul mestiere dell'attore.per la sua capacità di interpretare personaggi sfaccettati, spesso. Dalla sua trasformazione post-Twilight, l'attore ha dimostrato, passando dai thriller psicologici di Robert Eggers ai drammi d'autore, fino ad approdare al ruolo di Batman nel film di Matt Reeves (che è stato nuovamente posticipato ).

La sua abilità nel rendere credibili personaggi difficili, talvolta insopportabili, è diventata uno dei suoi marchi di fabbrica. E per Holland, che doveva costruire un conflitto emotivamente carico con Antinoo, sapere di poter contare su un interprete così capace ha rappresentato una garanzia. Il rischio, in un film che stabilisce le premesse per l'intero viaggio di Odisseo, era quello di non riuscire a trasmettere la gravità della situazione a Itaca.

Odissea segna un nuovo capitolo nella filmografia di Christopher Nolan, che dopo i successi di Oppenheimer torna al grande schermo con un'operazione ambiziosa. Il film ha conquistato il pubblico e la critica, registrando un'apertura da 124 milioni di dollari negli Stati Uniti e superando i 264 milioni a livello mondiale, segnando il miglior debutto di sempre per un film di Nolan, superando persino Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.

Per Holland e Pattinson, Odissea rappresenta l'ennesima conferma di un sodalizio artistico che funziona. La loro chimica sullo schermo, alimentata da un rispetto reciproco fuori dal set, si traduce in scene intense e memorabili. E se il segreto sta nella capacità di Pattinson di essere convincentemente odioso, allora il complimento di Holland assume un significato ancora più profondo.